Gli studenti dell'Artusi dipingono Forlimpopoli in un colorato murales alla stazione

Sabato alle 10.30 viene inaugurato il murales realizzato a inizio settembre dagli alunni dell'Istituto d'Istruzione Superiore "P. Artusi" presso il sottopassaggio della stazione ferroviaria di Forlimpopoli in via della Repubblica. L'opera di street art si inserisce nell'ambito del progetto "Educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico" approvato dal Ministero e sostenuto da fondi europei con l'intento di riqualificare gli spazi pubblici della città in un'ottica di valorizzazione del territorio e realizzato con la collaborazione del Comune.

Da poco più di un mese a dare il benvenuto a chi arriva a Forlimpopoli in treno è una tavolozza di colori che accompagna viaggiatori e cittadini lungo tutto il sottopasso pedonale e ciclabile della stazione e da cui prendono vita i monumenti simbolo di Forlimpopoli tra cui la Rocca, la basilica di San Ruffillo, la chiesa dei Servi, la torre ottagonale dell'Orbat. "I ragazzi si sono cimentati in una grande impresa, quella di abbellire uno spazio pubblico della loro città - commenta la professoressa Monia Strada che ha coordinato la realizzazione dell'opera di arredo urbano - e la cosa bella è stata vedere la reazione di gratitudine della cittadinanza, poiché la stazione è comunque un punto di passaggio e nevralgico per tutti i forlimpopolesi e non solo. Si tratta di un vero e proprio regalo che gli studenti hanno fatto all'intera città, in un percorso di bellezza e di riscoperta di ciò che a noi è più vicino e così familiare da diventare però spesso scontato".

Oltre alle classi degli alunni artefici dell'opera di arredo urbano, due del Liceo delle Scienze Umane "V. Carducci" e una dell'Istituto Alberghiero "P. Artusi", saranno presenti all'inaugurazione le autorità civili e scolastiche, il Sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini, il Vicesindaco e Assessore alla scuola, politiche giovanili, promozione per la pace, pari opportunità e legalità Sara Pignatari, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Artusi, Mariella Pieri, e le insegnanti curatrici del progetto, Monia Strada, Silvia Rubertini e Magda Dugheria.