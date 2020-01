Muri deturpati, missione bellezza: intervento di pulizia alla Barcaccia

Continuano gli interventi di ripristino e ripulitura di alcuni edifici pubblici di Forlì. L'ultimo intervento è stato effettuato alla Barcaccia, nei pressi dei Musei San Domenico. "Grazie al lavoro dei nostri preziosissimi tecnici, le scritte vandaliche sui muri del parcheggio sono state prontamente rimosse", evidenzia il sindaco Gian Luca Zattini. "Questa amministrazione - aveva dichiarato nei giorni scorsi Zattini - farà tutto ciò che è in suo potere per prevenire e sanzionare simili violazioni". Una squadra di operatori del Comune era già intervenuta per azioni di pulizia, che ha interessato anche il ponte vecchio di Vecchiazzano, vandalizzato ad inizio gennaio.