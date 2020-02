I vandali lanciano la sfida e imbrattano di nuovo il muro della Barcaccia. Zattini: "Forlì non è casa loro"

Uno sfregio. I vandali tornano ad imbrattare un muro in Piazza Guido da Montefeltro oggetto pochi giorni fa di un intervento di pulizia. Gli imbrattatori hanno deturbato il cemento del parcheggio della Barcaccia, a pochi passi dal San Domenico, con la scritta "Pulito" con tanto di punto, azione chiaramente deliberata contro l'amministrazione comunale. Il sindaco Gian Luca Zattini ha promesso che "questa 'simpatica' scritta verrà ripulita il prima possibile". E attacca: "Se i soliti maleducati responsabili di questo scempio pensano di farla franca si sbagliano. Forlì non è casa loro".

Sempre il primo cittadino, rendendo noto l'intervento di pulizia alla Barcaccia, aveva evidenziato come "questa amministrazione farà tutto ciò che è in suo potere per prevenire e sanzionare simili violazioni". Una squadra di operatori del Comune era già intervenuta per azioni di pulizia, che avevano interessato anche il ponte vecchio di Vecchiazzano, vandalizzato ad inizio gennaio.

L'area della Barcaccia non è nuova a vandalismi. Nel marzo del 2016 fece scalpore lo sfregio al murales del noto artista di strada Gomez sul prospetto di una palazzina Acer con la scritta a caratteri cubitali verde "Culture is shit", seguita dalla dicitura in nero "5 x 1000" e la firma del vandalo. A cancellare le scritte ci pensarono una ventina di giovani, equipaggiati di vernice al quarzo, pennelli e bottiglie d'acqua: "Il muro è di tutti come la cultura ma non dimentichiamoci della bellezza".