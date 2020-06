Musei Civici e San Domenico: biglietto ridotto per chi partecipa agli spettacoli dell'Arena estiva

Mentre fervono i preparativi per l'allestimento dell'Arena San Domenico, che dal primo luglio ospiterà la ricca rassegna estiva organizzata dal Comune di Forlì, l'assessore con delega alla cultura Valerio Melandri annuncia una gradita novità: "Tutti i partecipanti agli spettacoli dell’Arena San Domenico, per i quali è prevista l'emissione di un biglietto di ingresso a pagamento, avranno l'opportunità di visitare i Musei Civici di Palazzo Romagnoli e San Domenico a tariffa ridotta".

L'iniziativa dà l'opportunità a chi si presenta alla biglietteria dei Musei di acquistare un biglietto di ingresso al costo di 3 euro anziché 5 euro per la visita alle Collezioni Civiche di Palazzo Romagnoli e del complesso museale del San Domenico oppure un biglietto “Integrato” a 13 euro anziché 15 euro per vedere le Collezioni Civiche insieme alla mostra "Ulisse. L'arte e il mito". La riduzione sarà valida tutti i giorni e solo negli orari di apertura pomeridiana e serale (ore 17,30-22,30).

“Per questa preziosa opportunità di fruizione integrata del nostro patrimonio museale devo ringraziare prima di tutto la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì che condivide con l'Amministrazione la necessità di proporre ai cittadini un'offerta culturale sempre più integrata tra musei, biblioteche e associazioni culturali, nonché la volontà di incentivare la visita alle Collezioni Civiche durante il periodo estivo ed in particolare negli orari serali - conclude Melandri -. I musei, come la mostra "Ulisse" dal 1 luglio al 31 agosto quest'anno avranno orari inediti per il periodo estivo e molto più ampi rispetto al solito: dal martedì alla domenica ore 9,30 - 13,30 e 17 - 22,30 e il venerdì e il sabato sera l'apertura sarà prolungata fino alle 23".

Il calendario

Tutti gli eventi avranno inizio alle 21.30

1 luglio: Forlì Musica - "Quartetto Arte è Vita" - Alessio Boni con archi dell'Orchestra Maderna

Orchestra Maderna - Info: https://forlimusica.it/ - Tel. 0543 62821 (Amici dell'Arte) - Tel. 338 6606020 (Ass. Maderna)

Ingresso a pagamento

5 luglio: Ass. Musicians - "Woman in Jazz" - Concerto

Associazione Musicians - Info: associazionemusicians@alice.it - Tel. 329 5439297

Ingresso gratuito

7 luglio: Messaggio Musicale Federico Mariotti - Concerto

Scuola di musica messaggio musicale Federico Mariotti - Info: info@scuolamariotti.it - www.scuolamariotti.it - Tel. 0543 473253

Ingresso gratuito

8 luglio: Andrea Vasumi - Spettacolo comico

Vasumi & Friends - Info: info@andreavasumi.it; www.spettacolipro.it; info@spettacoli.pro - Tel. 393 0692223

Ingresso a pagamento

9 luglio: Cla Bela Cumpagnì - "Nuitar e la Storia" - Commedia dialettale

Associazione Cla Bela Cumpagnì - Info: www.cumpagni.org - Tel. 335 8001649

Ingresso gratuito

10 luglio: Forlì Musica - "Ouverture" - Fiati dell'Orchestra Maderna

Orchestra Maderna - Info: https://forlimusica.it/

Tel. 0543 62821 (Amici dell'Arte) - Tel. 338 6606020 (Ass. Maderna)

Spettacoli con ingresso a pagamento

12 luglio: Francesco Russo -Presentazione esperienza "Nella terra di Gengis Khan"

Francesco Russo - Info: francescorusso0185@gmail.com - Tel. 347 6117645

Ingresso gratuito

13 luglio: Capire Edizioni CartaCanta - Presentazione volume di Franco Palmieri "Lo spettacolo della Taranta"

Capire Edizioni Cartacanta - Info: ufficiostampacapire@gmail.com - Tel. 328 1526028

Ingresso gratuito

16 luglio: Ass. Elsinor - "La storia della Colonna Infame" - Spettacolo teatrale

Elsinor - Info: www.teatrotestori.it; teatrotestori@elsinor.net

Ingresso a pagamento

17 luglio: Ass. Forlì per Giuseppe Verdi - Soprano Federica Lombardi

Associazione Forlì per Giuseppe Verdi - forliperverdi@libero.it - Tel. 338 1604739

Ingresso gratuito

18 luglio: La Compagnia dell'Anello - "Note dArte - Tali & Quali Show" - Varietà

Associazione La Compagnia dell'Anello - Info: info@compagniadellanello.com - Tel. 348 9910338

Ingresso a pagamento

19 luglio: Forlì Musica - "Vivaldi le quattro stagioni" - Lucilla Mariotti con archi dell'Orchestra Maderna

Orchestra Maderna - Info: https://forlimusica.it/ - Tel. 0543 62821 (Amici dell'Arte) - Tel. 338 6606020 (Ass. Maderna)

Ingresso a pagamento

20 luglio: Corpo Bandistico "G. Verdi" Carpinello - Big Band Orchestra Carpinello

Corpo Bandistico "G. Verdi" Carpinello - Info: franco.casadei@tin.it

Ingresso gratuito

22 luglio: Teatro del Drago - "Ecomonster Puppets Show" - Spettacolo di burattini

Teatro del Drago - Info: compagnia@teatrodeldrago.it; www.teatrodeldrago.it - Tel. 392 6664211

Ingresso a pagamento

23 luglio: Accademia Perduta Romagna Teatri - Claudio Bisio

Accademia Perduta - Info: info@accademiaperduta.it - teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it - www.accademiaperduta.it

Ingresso a pagamento

24 luglio: Accademia Perduta Romagna Teatri - Claudio Bisio

Accademia Perduta - Info: mailto:info@accademiaperduta.it; teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it - www.accademiaperduta.it

Ingresso a pagamento

25 luglio: Forlì Musica - "Un piano per le stelle"

Orchestra Maderna - Info: https://forlimusica.it/ - Tel. 0543 62821 (Amici dell'Arte) - Tel. 338 6606020 (Ass. Maderna)

Ingresso a pagamento



26 luglio: Emilia Romagna Festival - Mercelli + I Solisti Veneti - Inaugurazione stagione 2020

Associazione Emilia Romagna Festival/ERF - Info: info@erfestival.org - www.erfestival.org - Tel. 0542 25747

Ingresso a pagamento



27 luglio: Maurizio Tassani - "Men in Black" - Spettacolo musicale

Maurizio Tassani - Info: mauriziotassani@gmail.com - Tel. 348 1023215

Ingresso a pagamento



29 luglio: Accademia Perduta Romagna Teatri - Family

Accademia Perduta - Info: info@accademiaperduta.it - teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it - www.accademiaperduta.it

Ingresso a pagamento



30 luglio: Bottega dell'Orefice - "Il Gobbo snob" - Teatro

Associazione La Bottega dell'Orefice - Info: bottegaorefice.fo@libero.it

Ingresso gratuito



31 luglio: Accademia Perduta Romagna Teatri - Danza

Accademia Perduta - Info: info@accademiaperduta.it - teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it - www.accademiaperduta.it

Ingresso a pagamento

Programma di agosto

dalle ore 21.30

1 agosto: Area Sismica - Concerto

Area Sismica - Info: info@areasismica.it; www.areasismica.it

Ingresso gratuito

2 agosto: Emilia Romagna Festival - Richard Galliano

Associazione Emilia Romagna Festival/ERF - Info: info@erfestival.org - www.erfestival.org - Tel. 0542 25747

Ingresso a pagamento

3 agosto: Andrea Vasumi - Spettacolo comico

Vasumi & Friends - Info: info@andreavasumi.it; www.spettacolipro.it; info@spettacoli.pro - Tel. 393 0692223

Ingresso a pagamento

4 agosto: Avis Comunale Forlì - Intercity Gospel Train Orchestra - Memorial Silver Sirotti

Avis Comunale - Info: clellifo@alice.it - Tel. 348 7261767

Ingresso gratuito

7 agosto: Forlì Musica - "Il sogno di GiacomoGiuseppe"

Orchestra Maderna - Info: https://forlimusica.it/ - Tel. 0543 62821 (Amici dell'Arte) - Tel. 338 6606020 (Ass. Maderna)

Ingresso a pagamento

8 agosto: Bottega dell'Orefice - Presentazione volume di Daniele Mencarelli

Associazione La Bottega dell'Orefice - Info: bottegaorefice.fo@libero.it

Ingresso gratuito

9 agosto: Emilia Romagna Festival - Filarmonica Toscanini

Associazione Emilia Romagna Festival/ERF - Info: info@erfestival.org - www.erfestival.org - Tel. 0542 25747

Ingresso a pagamento

10 agosto: Etilisti Noti - "Donca" - Spettacolo di musica irlandese / dialettale

Etilisti Noti - Info: filippobarucci93@gmail.com

Ingresso gratuito

11 agosto: Teatro del Drago - "Il grande trionfo di Fagiolino pastore e guerriero" - Spettacolo di burattini

Teatro del Drago - Info: compagnia@teatrodeldrago.it; www.teatrodeldrago.it - Tel. 392 6664211

Ingresso a pagamento

13 agosto: Strade Blu Festival - "The Lock Down Blues"

Strade Blu Festival - Info: info@stradeblu.org - Tel. 347 8932009

Ingresso a pagamento

17 agosto: Ass. Handling - Chitarra nel Chiostro

Associazione Handling - Info: debora.battani@tiscali.it - Tel. 338 5625489

Ingresso gratuito

18 agosto: Banda Città di Forlì - Commemorazione Silvio Corbari

Banda Città di Forlì - Info: bandacittadiforli@tiscali.it

Ingresso gratuito

20 agosto: Forlì Musica "Incontro scontro tra parole e musica"

Orchestra Maderna - Info: https://forlimusica.it/ - Tel. 0543 62821 (Amici dell'Arte) - Tel. 338 6606020 (Ass. Maderna)

Ingresso a pagamento

21 agosto: Accademia Perduta Romagna Teatri - Max Giusti

Accademia Perduta - Info: info@accademiaperduta.it - teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it - www.accademiaperduta.it

Ingresso a pagamento

22 agosto: Emilia Romagna Festival - Ivo Pogorelich

Associazione Emilia Romagna Festival/ERF - Info: info@erfestival.org - www.erfestival.org - Tel. 0542 25747

Ingresso a pagamento



23 agosto: Forlì Musica "New gipsy project"

Orchestra Maderna - Info: https://forlimusica.it/ - Tel. 0543 62821 (Amici dell'Arte) - Tel. 338 6606020 (Ass. Maderna)

Ingresso a pagamento

24 agosto: Ass. Handling - Chitarra nel Chiostro

Associazione Handling - Info: debora.battani@tiscali.it - Tel. 338 5625489

Ingresso gratuito

25 agosto: Accademia Perduta Romagna Teatri - Debora Villa

Accademia Perduta - Info: info@accademiaperduta.it - teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it - www.accademiaperduta.it

Ingresso a pagamento

26 agosto: Cla Bela Cumpagnì "Che bel amstir fé e zardìnìr" - Commedia dialettale

Associazione Cla Bela Cumpagnì - Info: www.cumpagni.org - Tel. 335 8001649

Ingresso gratuito

27 agosto: Emilia Romagna Festival - Ramin Bahrami

Associazione Emilia Romagna Festival/ERF - Info: info@erfestival.org - www.erfestival.org - Tel. 0542 25747

Ingresso a pagamento

28 agosto: Romagna Musica "Forum Live Jazz"

Entroterre Festival - Info: www.forumlivejazz.it - Tel. 335 1041680

Ingresso gratuito

29 agosto: Romagna Musica "Forum Live Jazz"

Entroterre Festival - Info: www.forumlivejazz.it - Tel. 335 1041680

Ingresso gratuito

30 agosto: Ist. Musicale Masini + ERF "Festival Angelo Masini" - Docenti e allievi sul palco

31 agosto: Maurizio Tassani "Men in Black" - Spettacolo musicale

Maurizio Tassani - Info: mauriziotassani@gmail.com - Tel. 348 1023215

Ingresso a pagamento



Programma di settembre

dalle ore 21.30

3 settembre: InArte - Orchestra giovanile

Inarte Accademia - Info: direzione.inarte@gmail.com - Tel. 347 390 6847

Ingresso gratuito

4 settembre: Ass. No.Vi.Art. - "I Njejti Det" Trio

Associazione No.Vi.Art. - Info: teresa.indellicati@hotmail.com - Tel. 349 0542645

Ingresso gratuito

5 settembre: Ass. No.Vi.Art. - "Giovane Ensemble Paneuropeo"

Associazione No.Vi.Art. - Info: teresa.indellicati@hotmail.com - Tel. 349 0542645

Ingresso gratuito

6 settembre: Ass. Handling - Chitarra nel Chiostro

Associazione Handling - Info: debora.battani@tiscali.it - Tel. 338 5625489

Ingresso gratuito

7 settembre: Accademia Perduta Romagna Teatri - Family

Accademia Perduta - Info: info@accademiaperduta.it - teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it - www.accademiaperduta.it

Ingresso a pagamento

8 settembre: Andrea Vasumi - Spettacolo comico

Vasumi & Friends - Info: info@andreavasumi.it; www.spettacolipro.it; info@spettacoli.pro - Tel. 393 0692223

Ingresso a pagamento

9 settembre: Accademia Perduta Romagna Teatri - Davide Enia

Accademia Perduta - Info: info@accademiaperduta.it - teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it - www.accademiaperduta.it

Ingresso a pagamento

10 settembre: Young Musicians Orchestra - Concerto di Paolo Olmi

Young Musicians European Orchestra - Info: segreteria@emiliaromagnaconcerti.com - Tel. 0544 33835

Ingresso a pagamento

11 settembre: Vertov Project - Ibrida Festival

Vertov Project - Info: ibridafestival@gmail.com; www.ibridafestival.it

Ingresso a pagamento

12 settembre: Vertov Project - Ibrida Festival

Vertov Project - Info: ibridafestival@gmail.com; www.ibridafestival.it

Ingresso a pagamento

13 settembre: Vertov Project - Ibrida Festival

Vertov Project - Info: ibridafestival@gmail.com; www.ibridafestival.it

Ingresso a pagamento

14 settembre: Sedicicorto - "Tracce...di Sedicicorto"

Associazione Sedicicorto - Info: www.sedicicorto.it; info@sedicicorto.it - Tel. 347 2563211

Ingresso gratuito

15 settembre: Sedicicorto - "Tracce...di Sedicicorto"

Associazione Sedicicorto - Info: www.sedicicorto.it; info@sedicicorto.it - Tel. 347 2563211

Ingresso gratuito

17 settembre: "Caterina di Forlì. Laccento della libertà 2020 (verso il festival)"

18 settembre: "Caterina di Forlì. Laccento della libertà 2020 (verso il festival)"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

19 settembre: "Caterina di Forlì. Laccento della libertà 2020 (verso il festival)"