Musei di San Domenico, si chiude la mostra fotografica “Nightscapes”

Ha chiuso il 6 gennaio la mostra fotografica “Nightscapes” di Luca Campigotto che è stata inaugurata lo scorso 26 settembre in occasione del Festival del Buon Vivere. La mostra, allestita al piano terra del Musei di San Domenico di Forlì, fa parte del progetto complessivo promosso con successo dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

“Accanto a un grande nome internazionale, amico di questa città: Steve McCurry, da un paio di anni abbiamo iniziato un percorso con i grandi maestri della scena italiana. Nel 2018 Ferdinando Scianna e quest’anno Luca Campigotto in un’esposizione composta da 22 foto di grande formato che raffigurano il meglio di alcuni scenari notturni ripresi negli ultimi 30 anni. Una mostra che ha sorpreso ed entusiasmato il pubblico colpito dalla maestosità di scenari nei quali simbolicamente entrareper diventare protafonisti”. Questo sottolinea Monica Fantini, vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e curatrice del progetto Mostre del Buon Vivere.

L’incontro con l’artista Campigotto nasce dalla richiesta di una sua residenza d’artista a Forlì e a Matera, Capitale Europea della Cultural nel 2019. Alcuni degli scatti inediti realizzati erano parte della mostra.

Il percorso fotografico ideato e realizzato da Campigotto, nato a Venezia nel 1962, ha accompagnato i numerosissimi visitatori in un ideale viaggio attraverso il mondo avvolti dall’emozione evocatrice dei luoghi.

“Mi ha fatto piacere allestire “Nightscapes” a Forlì e sapere che molti visitatori sono tornati una seconda volta a visitarla. È evidente che in questa città si sta formando una sensibilità per il linguaggio fotografico che stimola noi artisti a far parte del progetto e a continuare nella collaborazione. Lascerò una mia foto in dono alla Fondazione e alla città per l’esperienza vissuta coerente al senso del Buon Vivere che qui si respira”. La mostra “Nightscapes” è stata realizzata da Mostre del Buon Vivere grazie al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Format e il contributo di Con Energia.