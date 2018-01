Musica, da febbraio nuove opportunità per formare la voce a Forlì

Partono a febbraio a Forlì due corsi dedicati alla voce: il corso di fonetica e dizione e il corso di lettura espressiva. Il corso di fonetica e dizione inizia il 26 febbraio per 8 lunedì dalle 20.30 alle 23 ed è rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere e migliorare l'uso della propria voce. Si compone di lezioni di vocalità, respirazione ed elementi di canto, studio del timbro, esercizi sulla risonanza e sulla proiezione del suono, lezioni di fonetica e dizione con lo studio della corretta produzione dei suoni e della dizione italiana.

Il corso di lettura espressiva inizia il 22 febbraio per 6 giovedì dalle 20.30 alle 23 ed è rivolto a chi vuole approfondire l'interpretazione nella lettura, e nell'eloquio. Si sviluppa attraverso lezioni di recitazione e improvvisazione diretti a studiare vari tipi di lettura: giornalistica, documentaristica, favolistica, prosa, poesia. I corsi si svolgono nella Sala di Registrazione Professionale “Marco Versari Produzioni Audio-Video”, in Via Masetti, 27/a. Si faranno infatti degli esercizi di registrazione al fine di consentire ai partecipanti di riascoltarsi per meglio mettere a fuoco i propri errori e risolverli. Al termine di ogni corso viene rilasciato attestato di partecipazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 328 6720194 (risponde Lara Mengozzi) o inviare una mail a info@versariaudio.com.