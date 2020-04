La musica jazz sostiene la raccolta fondi lanciata dal Comune

L'Amministrazione Comunale di Forlimpopoli ringrazia l'associazione Dai de Jazz che ha deciso di legare uno dei concerti della rassegna Artusi Jazz, quello del celebre pianista Giovanni Guidi, già vincitore del referendum Top Jazz indetto dalla rivista Musica Jazz come miglior nuovo talento 2007 e del premio come miglior disco italiano del 2016 con l’album “Ida Lupino”, alla raccolta fondi lanciata dall'amministrazione comunale di Forlimpopoli sul C/C IT41S 06270 67790 CC0290251520.

Il concerto del grande jazzista, ribattezzato "Giovanni Guidi Digital Tour. Piano solo", sarà in diretta streaming mercoledì 8 aprile alle 18 dalle pagine social dell'Artusi jazz festival.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Io e tutta l’Amministrazione Comunale - dichiara la sindaca Milena Garavini - ringraziamo l’associazione Dai de Jazz per la sensibilità dimostrata in questa occasione mettendo a disposizione la loro rassegna per promuovere ulteriormente la raccolta fondi lanciata dall’Amministrazione ed esortiamo tutti ad assistere al concerto per godere di buona musica sostenendo una buona causa”.