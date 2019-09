Musica, una piattaforma per creare opportunità di lavoro: è il risultato del progetto "Muse"

Si è concluso a Forlì con il meeting finale partecipato da tutti i partner, il progetto Muse, finanziato dal programma Erasmus e dall’Unione Europea, avviato l’anno scorso dall’Associazione Musicale Bruno Maderna, capofila del progetto, insieme a: l’Istituto Musicale “Angelo Masini”, la Landesmusikschule Leonding (Austria), il Conservatorio Oficial de Música “Hermanos Berzosa” Cáceres (Spagna) e la Stadtkapelle Leonding (Austria).

Grazie al Muse trenta giovani musicisti delle diverse scuole europee hanno potuto frequentare tre corsi di formazione orchestrale e tre Master Class organizzate in ognuno dei paesi partner con musicisti professionisti di calibro internazionale in veste di tutor, allo scopo di unire il mondo della formazione musicale scolastica a quello professionale delle orchestre. Oltre a testare le proprie capacità in un contesto professionale (orchestra) e con prestigiosi esperti migliorando il livello delle competenze e abilità degli studenti, il progetto ha anche permesso loro di confrontarsi con studenti di altri paesi.

Rinfoderati gli strumenti musicali, musicisti e organizzatori si sono trovati i giorni scorsi a Forlì, per tirare le fila delle attività svolte mentre lunedì mattina è stato realizzato un incontro con il Liceo Musicale per spiegare agli studenti cos’è la piattaforma Muse, elemento centrale del progetto oltre alla formazione orchestrale.

Fase finale del Muse infatti è stata la costruzione e attivazione di https://muse.orchestramaderna.it/#home guida operativa e strumento per creare diverse possibilità di lavoro. La piattaforma si pone come collegamento tra scuole di musica e orchestre per favorire l’inserimento lavorativo degli studenti con lo scopo di aumentarne le opportunità professionali, migliorare la qualità dell'insegnamento attraverso la cooperazione internazionale, favorire il rapporto tra istruzione formale e mercato del lavoro e promuovere la mobilità di studenti e insegnanti.

In questi giorni, ad esempio, cliccando sul link https://muse.orchestramaderna.it/ si possono inserire i dati per partecipare al bando Orcreiamo; verranno selezionati 3 giovani compositori ai quali sarà affidato il compito di scrivere 3 opere e 35 giovani musicisti under 35 anni che, oltre a imparare come “stare” in orchestra, eseguiranno (oltre al repertorio classico) le 3 partiture dei compositori.