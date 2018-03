Una storia d'amore che intreccia avventura, azione e thriller: a 35 anni scrive il primo romanzo

"Il narratore dei sogni". E' uscito in questi giorni ed è in vendita nelle librerie il primo romanzo del forlivese Livio Leoni. 35 anni, si definisce un grande appassionato di cinema, musica e libri. Per i curiosi, aggiunge, "mi piace esplorare ogni singolo "quadratino" in cui i meridiani e paralleli dividono questo mondo che, invece, dovrebbe rimanere unito. La mia storia però potrebbe essere anche quella di un talento italiano costretto a trasferirsi all'estero per trovare lavoro, o di un migrante arrivato in Italia per inseguire il miraggio di una vita migliore, oppure ancora di un qualsiasi ragazzo di periferia che ha avuto semplicemente il coraggio di "obbedire" al proprio sogno".

Il libro è una storia d’amore che intreccia generi diversi, come l’avventura, l’azione ed il thriller, a riferimenti alla cultura pop anni ’80 e ’90. "Questo mix si riversa anche nello stile della scrittura che interpreta il genere attraverso lo sguardo del personaggio che ne è protagonista - spiega Leoni -. Scrivendo il libro ho prestato particolare attenzione al ritmo. I capitoli sono brevi e si collegano gli uni agli altri in una sorta di montaggio cinematografico, pur lasciando spesso il lettore in sospeso per creare una spiccata curiosità per la storia".

"Non mi piace - chiarisce - quando un libro ha delle pagine in cui non succede nulla o in cui vengono date delle informazione inutili ai fini della narrazione, così in ogni capitolo ho cercato di inserire qualcosa di funzionale, interessante o emozionante, perchè la mia prima regola in quest'avventura letteraria è sempre stata "vietata la noia". La scrittura è semplice e fluida, anche se nasconde il mio tentativo di essere evocativo, cioè di utilizzare parole ed immagini che possano non solo intrattenere, ma anche suscitare delle emozioni nel lettore".