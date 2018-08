Nasce un ambulatorio per garantire la salute a chi si trova sulla strada

Nasce l' “Ambulatorio volontario per le persone fragili”. Il centro sociale è stato allestito in via Elisabetta Piolanti 12, a cura dell'associazione Salute e Solidarietà. L’inaugurazione è prevista per fine. “In sintonia con il tema dell'edizione 2018 della Settimana del Buon Vivere di Forlì, "Luoghi" - spiega la responsabile dell’associazione Daniela Valpiani - l'Associazione Salute e Solidarietà ha scelto "La Strada", quale luogo di cammino, di sosta, di fatica, di ricerca, di bisogno . Sulla "Strada" può insorgere il bisogno di salute, quello che è un diritto sancito dalla costituzione Italiana, può non essere né fruibile né garantito".

Per cercare di dare una risposta alle diverse , ma molto simili realtà di emarginazione (economica, culturale, di razza, di genere) e di fragilità, l'Associazione "Salute e Solidarietà” apre quindi un ambulatorio in città, aperto a tutti coloro che si trovano, temporaneamente o in modo permanente, in situazione di necessità e, nell'occasione, promuove un evento che vuole essere spunto di incontro e confronto , a livello cittadino, sulle "povertà" presenti nel nostro territorio. Interverranno all'iniziativa anche don Luca Favarin dell'associazione "Percorso Vita" eil poeta e narratore Roberto Mercadini, che presenterà il monologo "Odissee Anonime" . L’inaugurazione si tiene mercoledi 26 settembre, alla presenza di sindaco e vescovo. Alle 16 al Refettorio del San Domenico si terrà la tavola rotonda “Salute e solidarietà: la Strada che unisce”.