Nasce una nuova associazione di protezione civile, specializzata nelle unità cinofile

Si è costituita formalmente l'associazione "Unità Cinofile da Soccorso – UCS Forlì – ODV”, associazione di volontariato di Protezione Civile. UCS Forlì, priva di fini di lucro è nata dal desiderio di alcuni volontari di Protezione Civile, già operativi e con lunga esperienza maturata in svariati scenari di soccorso in occasione di calamità naturali o di dispersi in superfice, di mettere a disposizione le competenze acquisite in materia di soccorso con il supporto di unità cinofile.

Il principale obiettivo, oltre ad una partecipazione più ampia alle attività di volontariato di Protezione Civile è di offrire un veloce e competente supporto agli organi istituzionali in caso di calamità o di eventi in cui necessiti l’ausilio di unità cinofile, argomento molto attuale in provincia dove si registrano frequenti emergenze per la ricerca di persone disperse, con l’impiego, appunto, di cani appositamente addestrati. Per raggiungere questi propositi i volontari di UCS Forlì sono impegnati in una costante attività di addestramento delle loro unità cinofile, anche con qualificati stage e corsi di formazione, tali da offrire un contributo sempre più efficace negli scenari operativi di soccorso.

L’associazione, aderente al Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Forlì-Cesena si è inserita nel contesto solidaristico della provincia di Forlì-Cesena e, con i propri volontari e la presenza di istruttori qualificati, mette a disposizione di questa comunità, un’importante ulteriore risorsa nelle operazioni di soccorso.