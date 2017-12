Il passaggio da Collegio a Ordine degli infermieri è ufficiale: legge approvata anche in Senato

Venerdì il Senato ha convertito in legge il decreto Lorenzin: nasce così dopo oltre dieci anni di attesa la Fnopi, Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, il maggior Ordine professionale italiano. "Nasce la Fnopi - dice Barbara Mangiacapelli, presidente della Federazione nazionale degli infermieri -, il più grande Ordine professionale italiano per numero di iscritti. Un traguardo per il quale gli infermieri hanno corso per oltre dieci anni, che conferma la crescita della professione e rende giustizia agli oltre 447mila professionisti che ogni giorno si dedicano all’assistenza dei più fragili e ai bisogni di salute delle persone”.

Il passaggio da Collegio a Ordine è un tema su cui anche il consiglio direttivo del Colleggio Ipasvi di Forlì-Cesena aveva discusso a lungo, definendolo, attraverso le parole del suo presidente Linda Prati, "uno snodo fondamentale per il rafforzamento dell'autonomia e dell'identità di questa professione". Ora che i giochi sono fatti Prati definisce "storica" la giornata di venerdì per gli infermieri che adesso, al pari di tutte le altre professioni intellettuali, avranno una tutela ordinistica che favorirà non solo i professionisti, ma anche gli stessi cittadini, offrendo armi efficaci contro l’abusivismo, che infanga l’operato di centinaia di migliaia di professionisti e pone a rischio la salute degli assistiti”.