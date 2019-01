La prima cicogna del 2019 è Lorenzo. Nascite in aumento: anche da fuori regione per partorire a Forlì

La prima cicogna del 2019 è arrivata alle 5.37. Fiocco azzurro all'alba del nuovo anno all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano, dove ha visto la luce il piccolo Lorenzo. Pesa 3,204 chili e sta bene insieme alla mamma Martina, per la gioia di papà Marco. L'ultima nascita del 2018 è avvenuta lunedì alle 16.18: fiocco rosa con l'avvento di una bimba di nazionalità cinese dal peso di 3,92 chili. Mentre in tutta Italia le "culle restano sempre più vuote", aumentano le mamme, provenienti anche da diverse regioni, che scelgono di partorire all'ospedale di Forlì.

Nel 2018 nell'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, diretta dalla dottoressa Angela Bandini, hanno emesso il primo vagito ben 1126 neonati (undici in più rispetto all'anno scorso), di cui 592 sono maschi e 534 femmine. Otto i parti gemellari. Continuano a crescere le donne che scelgono il nosocomio forlivese per un momento così importante come quello del parto.