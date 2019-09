Natale, l'assessore Cintorino: "Al lavoro per una festività invidiabile da tutta la Romagna"

"Vogliamo un Natale all’insegna della tradizione e un ciclo di eventi che maturi a partire dal rispetto delle nostre radici". Mancano tre mesi alla festa più attesa dai bambini, quella delle luci, dei colori, dei sorrisi e dei regali. L'amministrazione comunale è al lavoro per definire un bando per la gestione delle festività. "Il nostro impegno, come Giunta, sarà quello di rendere il Natale indimenticabile, unico e invidiabile da tutta la Romagna", esclama sulla propria pagina Facebook l'assessore al Centro storico e quartieri, Andrea Cintorino.

"La definizione del bando per la gestione delle festività natalizie è stato il mio primo interesse in termini di rilancio e qualificazione del nostro centro storico - afferma Cintorino -. In questi mesi, con i tecnici del Comune, abbiamo aperto l’avviso esplorativo per intercettare l’interesse di soggetti accreditati che fossero in grado di costruire e pianificare, in sintonia con l’amministrazione, un calendario di eventi all’altezza delle aspettative".

Cintorino annuncia inoltre che "a breve scioglieremo la riserva sull’aggiudicatario del bando e sveleremo le iniziative che da inizio novembre a fine gennaio animeranno il nostro centro storico.

Quello che vogliamo è un Natale all’insegna della tradizione e un ciclo di eventi che maturi a partire dal rispetto delle nostre radici. Perché (e qui c'è la stoccata al Pd, ndr) non c’è nulla di cui vergognarsi nella scelta di illuminare i campanili della nostra città. Peccato per chi vorrebbe fare altro. Noi abbiamo preferito dare valore ai quartieri, piuttosto che ignorarli".