La "partenza" del Natale in piazza Saffi piace ai forlivesi: tante fotografie sui social e grande afflusso in centro

Mancava solo la neve a rendere ancora più suggestiva la magica atmosfera del Natale che si è respirata nella domenica di festa in Piazza Saffi. Che c'era grande attesa per le Piazze d'Incanto lo si poteva intuire dalla difficoltà nel trovare un posto auto libero. Tutti sold out, persino quelli lungo viale Vittorio Veneto. E poi la passeggiata per le vie del centro, pieno di volti sorridenti. E anche i negozianti hanno beneficiato dell'onda dell'entusiasmo. In tanti hanno approfittato della domenica per la prima corsa ai regali, complice anche il primo dei tre appuntamenti straordinari col mercato pre-natalizio. Il momento clou è arrivato una decina di minuti dopo le 17, con lo show delle luci. Tanto stupore per il video mapping, con Aurelio Saffi proiettato sul campanile di San Mercuriale insieme alla sinuosa Ebe del Canova. Tante luci, decorazioni poliedriche, il tanto amato albero di 17 metri che si tuffa nel cielo di stelle, le scintille di colore, le facciate a festa dei palazzi. È decisamente soddisfatta la "regina del Natale", l'assessore Andrea Cintorino, che su Facebook ringrazia i forlivesi: "Questo Natale è un po’ più mio, perché è tutto per voi".

Che sia piaciuto lo dimostra il termometro delle fotografie pubblicate su Facebook ed Instagram (è stato indetto anche un concorso fotografico con guiria, organizzato dall'associazione 'Postacards, cartoline da Forlì'). Tutti con lo smartphone in mano a documentare la festa e scattare immagine accanto alle decorazioni, come il pupazzo di neve Frosty e il Babbo Natale in Piazzetta San Carlo. Lunghe code per pattinare sul ghiaccio, ma anche buoni riscontri per il mercatino negli chalet di legno, bar, la pista con le renne, la Casetta di Cristallo e la casa di Babbo Natale in corso della Reppublica all'ex cinema Mazzini. E non finisce qui. Sono tanti gli appuntamenti in programma nel corso della settimana nell'ambito del programma di eventi natalizi organizzati fino al 6 gennaio da Comune e Fiera di Forlì, tra i quali la Fiera di Santa Lucia venerdì. Il video-mapping 3d, dalla durata di circa cinque minuti, proseguirà tutti giorni a ciclo continuo dopo le 17.30. Senza dimenticare, come ha evidenziato il sindaco Gian Luca Zattini, il vero significato del Natale: la nascita del bambin Gesù.