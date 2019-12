Natale con l’arte a Modigliana. E le vetrine sfitte si riempiono di Natività

Importante risultato per l’associazione artistico culturale "Isc Fectori Art". La quarta edizione della mostra artistica "Natale con l’arte" ha visto la partecipazione di 33 artisti di cui 8 di Modigliana e 25 provenienti da varie zone dell’Emilia Romagna, ma anche da fuori regione (anche artisti stranieri) per un totale di oltre di oltre 90 opere. La mostra “Natale con l’Arte” riporta il presidente Idilio Galeotti, "ha riscosso un ottimo risultato, sia come paretecipazione, sia per la qualità espositiva. L’inaugurazione del 14 dicembre, ha visto una buona presenza di pubblico".

"Straordinaria è stata l’iniziativa “L’Arte e il gradimento del pubblico” - prosegue -. Hanno votato 360 persone per 1772 voti alle opere. I visitatori della mostra, anche via internet, hanno votato le cinque opere di loro maggiore gradimento, ai primi classificatiche sono risultati Mirela Balan, Simone Ciccarella, Nicolas Galeotti, Salvatore Leanza e Francesco Panetta. Abbiamo dato un premio con alcuni prodotti degli artigiani e commercianti di Modigliana. Credo che anche questo sia un aspetto per valorizzare le nostre eccellenze gastronomiche e di stimolo per tornare visitare il nostro Paese".

"In conclusione - dice Galeotti - vorrei ringraziare tutte le oltre 300 persone che sono venuti a vedere la mostra, tutti gli artisti e in modo particolare tutti i collaboratori di Ics Fectori Art e Nicolas Galeotti per il video realizzato durante l’Inaugurazione della mostra. Inoltre invito tutti a visitare la Mostra nei negozi sfitti del paese con l’iniziativa “Modigliana si illumina con l’Arte” e anche a San Bernardo, fino al 6 gennaio, dove sono presenti opere con a tema la Natività. Penso che anche questo sia un segnale culturale. L’arte non è mai fine a se stessa, ma si attiva per ridare bellezza ai negozi sfitti, come segnale di speranza per il futuro e magari attirare nuove persone nel visitare il nostro Paese".