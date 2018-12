Natale, il vescovo incontra i bambini della scuola dell'infanzia Suore Francescane

Una mattina speciale, preludio del Santo Natale, accompagnata da gioia, vivacità ed emozione. E' quella che hanno vissuto i bambini della scuola dell'infanzia Suore Francescane di Forlì. Il vescovo Livio Corazza, in occasione dell'avvento e dell'attesa del Natale si è recato in visita alla scuola. "I bambini lo hanno accolto come fosse un papà - racconta la Madre Superiora Suor Luisa - : con la loro spontanea semplicità sono corsi sulle sue ginocchia e ci sono rimasti felici cantando e battendo le mani. Un incontro gioioso in un momento di festa, dove i canti, le danze e le poesie sono stati il modo naturale di stare insieme".

Nell'occasione il vescovo ha benedetto i bambinelli del presepio di ciascun bambino. La visita si è conclusa in infermeria dove il Vescovo ha incontrato le suore anziane e quelle più provate dalla malattia. "Abbiamo fatto un altro passo verso il Natale - conclude Suor Luisa - sperimentando la bellezza di stare tutti insieme in fraternità. La scuola si sta preparando alla Santa veglia di Natale: è il momento in cui i bambini, le famiglie e le maestre festeggiano la nascita di Gesù attraverso il presepe vivente; dalla scuola parte un corteo che si mostra alla città, in cui i figuranti, adulti e bambini, con i loro canti e le coreografie, si dirigono verso la basilica di San Mercuriale".

La scuola dell'infanzia Suore Francescane, nata e gestita dalle suore Francescane dell'Immacolata dal 1885, realizza la sua proposta educativa in un contesto comunitario a cui partecipano bambini, insegnanti laiche, genitori, suore e altri collaboratori in un clima sereno e familiare. L'identità della scuola è profondamente legata al progetto educativo che si fonda sull'esempio di San Francesco e sulla sua esperienza di vita.