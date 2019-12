In Piazza Saffi si comincia a respirare l'atmosfera del Natale: aperto il Mercatino

Anche nel cuore del centro storico di Forlì comincia a respirarsi l'atmosfera del Natale. In attesa dell'allestimento delle luminarie e dell'albero di Natale, in Piazza Saffi ha aperto domenica mattina il mercatino che accompagnerà i forlivesi ed i turisti che visiteranno la città mercuriale fino al 6 gennaio. Le casette di legno in stile chalet, collocate sull'ellisse e lato palazzo Albertini, completano il villaggio di Natale della piazza, che vede la presenza della pista di pattinaggio (in ritardo per l'apertura a causa di un guasto al motore per la rifrigerazione dell'impianto) e della giostrina per i bambini. Si possono trovare gli addobbi per l'albero di Natale e il presepe, oltre a dolciumi e idee regalo.

E le tre domeniche antecedenti il Natale ci sarà il mercato straordinario. Abbigliamento, accessori, prodotti per la casa o la persona: i centoundici negozi su ruote daranno appuntamento in Piazza Cavour, Piazza Ordelaffi, Via delle Torri e Piazza Saffi nelle domeniche dell’ 8, 15 e 22 dicembre, dalle 7.30 alle 20. Alla Fiera delle Domeniche di Natale si potranno trovare articoli di pelletteria di qualità, abiti di marca a prezzi scontati oppure di brand sconosciuti ma belli e fatti bene, biancheria e tovagliato per fare più bella la tavola delle feste. Ci saranno anche tante idee regalo per tutti i budget: lingerie portafortuna, sciarpe e guanti per proteggersi dai rigori invernali, bigiotteria scintillante, cosmetici, profumi, oggettistica e decorazioni natalizie. La Fiera delle domeniche di Natale -organizzata da blu Nautilus srl per conto dell’amministrazione comunale - è uno scrigno di tesori per chi ama frugare fra le bancarelle e non rinuncia al contatto diretto con il venditore.

Domenica 8 dicembre si accendono le Piazze d'incanto. Dalle 15.30 dj set di radio Studio Delta e canti del coro di San Mercuriale. Ci sarà inoltre uno spettacolo per bambini nella Casetta di Cristallo, mentre i Cantastorie di Romagna gireranno per le vie del centro. Il momento clou sarà l'accensione del grande albero di Natale e delle Piazze d'Incanto. Attesa per il video Mapping 3D sul Campanile di San Mercuriale. A scaldare l'atmosfera caldarroste e vin brulè a cura degli Alpini. A completare la festa la Casetta di Cristallo, la Pista di Pattinaggio, le Slitte di Babbo Natale, la Giostrina Antica dei Cavalli, shopping, degustazioni, eventi e presepi in tutto il centro