Natale, più di 400 foto per il concorso dedicato agli amici a 4 zampe

Successo per il concorso fotografico amatoriale indetto dall'associazione Compagni di vita del centro cinofilo del parco fluviale di Castrocaro dedicato ai nostri amici a 4 zampe. Giunto alla sua ottava edizione quest'anno sono pervenute 425 foto. I temi erano "Uno sguardo che parla", "Il tuo cane a Natale","Uun selfie o foto con il tuo cane". Per ogni sezione la giuria interna provvederà a premiare le prime classificate che verranno rese note il giorno delle premiazioni domenica 15 dicembre Inoltre è attivo on line il premio del pubblico sulla pagina Facebook dove si può votare la preferita mettendo un like, già alcune foto hanno raggiunto i 500 like ma la gara è aperta fino a lunedì.

Tutte le foto saranno stampate da Art Immagine ed esposte durante la festa Natale a 4 zampe del centro cinofilo di Castrocaro Terme in via Dino Vallicelli domenica 15 dicembre alle 14.30 dove verranno poi appese al grande albero di Natale. Durante la festa sarà possibile ammirare oltre le foto il presepe cinofilo, divertirsi guardando lo spettacolino cinofilo e partecipare al mercatino delle associazioni con la pesca di beneficenza si vince sempre in favore del rifugio Tribù di Trilly e la banchetta della Lega Nazionale per la difesa del cane Rifugio La Pioppa. La festa durerà un'ora e mezza e si concluderà con un buffet offerto dall'associazione Compagni di vita.

Nella foto la vincitrice del premio del pubblico e sezione natale dell'edizione 2018