"Natale Sicuro", intensificati i controlli dell'Arma: due stranieri denunciati

Due stranieri denunciati dai Carabinieri nell'ambito dell'attività "Natale Sicuro". I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nei giorni scorsi, hanno deferito in stato di libertà un nigeriano 24enne, già noto alle forze dell'ordine: controllato nel centro storico, non aveva al seguito documenti identificativi attestanti la regolare permanenza nel territorio dello Stato. Gli stessi uomini dell'Arma, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, hanno identificato un 33enne marocchino, noto agli operanti poiché in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Condotto negli uffici del comando di corso Mazzini, il marocchino è stato denunciato in stato di libertà per evasione.