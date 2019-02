Via delle Torri, un negozio lascia per cambiare location e vicino apre una boutique di lusso

Novità in vista per via Delle Torri. I locali che ospitarono la mesticheria "Manoni", specializzata nella vendita di prodotti per la pittura, i materiali per l'arte, per il restauro, ma anche per le riparazioni in casa e per le pulizie di oggetti di pregio (ora in Corso Garibaldi), ospiteranno una boutique di moda contemporanea. Fa il suo debutto a Forlì il "Gruppo Pritelli", già attivo a Cattolica e Rimini. La vetrata è al momento coperta da un rivestitura bianca, dove spiccano le scritte "Spazio Pritelli" e "Opening soon". Il taglio del nastro della nuova attività è atteso per la prossima primavera. A pochi passi c'è un'altra novità: Glitter Store, negozio d'abbigliamento nato circa 13 anni fa, ha infatti annunciato una svendita totale per il cambio location.

La titolare, Giorgia Antimi, spiega la decisione attraverso un post su Facebook la decisione. "Sinceramente mai avrei immaginato di arrivare ad oggi con lo stesso negozio, anzi con lo stesso negozio si, ma in posti diversi - racconta -. Ho aperto il negozio che avevo già tanti amici e in tutti questi anni ne ho conosciuti altrettanti che sono diventati punti fermi della mia vita. Ho aperto il negozio che non sapevo nemmeno cosa volesse dire amare così tanto il proprio lavoro così da rinunciare a tante cose e persone, con dedizione e tanto amore".

Ed ancora: "Ho investito tanto ma davvero tanto del mio tempo per arrivare dove sono ora. In un negozio che ho faticato tanto per entrarci, che mi piaceva e mi piace tutt’ora moltissimo, ma che per problemi “logistici” (affitti importanti) mi tocca lasciare a malincuore. Glitter si trasferirà in un'altra via, con un'altra storia. Forse in centro, sarà una sorpresa e lo dirò a breve. L'unica cosa certa è che non vi libererete di me". Il trasloco avverrà tra qualche mese, ma l'esercente non è preoccupata: "Le cose semplici non mi piacciono".