Vende una bevanda alcolica ad un minore: negoziante del centro beccato sul fatto dalla Polizia Locale

Un titolare di un negozio di alimentari è stato denunciato dalla Polizia Locale in quanto sorpreso a vendere una bottiglia di bevanda alcolica ad un minorenne. E' il risultato di un controllo effettuato nella serata di mercoledì in un negozio molto vicino a Piazza Saffi, in centro. Gli agenti sono riusciti a cogliere sul fatto l'atto di vendita e quindi procedere con la denuncia. L'episodio è stato comunicato agli uffici comunali del commercio, che si occupano delle licenze, per gli eventuali futuri provvedimenti, che possono prevedere la sospensione da quindici giorni a tre mesi, e in casi di recidive ripetute, perfino la revoca della licenza.

E' una dei risultati del giro di vite imposto sull'alcol in centro, anche se la sanzione in questo caso non rientra nel campo della recente ordinanza del sindaco Gian Luca Zattini, in quanto la vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori è un divieto previsto dalla legge e non da oggi. La Polizia Locale ha spiccato anche altre quattro denunce nel confronti di soggetti, che nei controlli effettuati nei punti di maggior degrado del centro storico, hanno rifiutato di declinare le loro generalità (che è un obbligo sanzionato penalmente).