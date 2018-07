Il colosso francese della cosmetica naturale apre un negozio in centro storico

Il centro storico di Forlì si arricchisce di una nuova offerta che renderà felice il gentil sesso. Apre infatti in Corso Garibaldi, a pochi passi da Piazza Saffi, un punto vendita Yves Rocher, il gruppo cosmetico che produce il 100% dei prodotti in house, nella regione della Bretagna in Francia. Il negozio aprirà venerdì. La società ha annunciato lo scorso autunno di portare avanti una politica di aperture monomarca nelle principali città italiane.

In Italia il gruppo francese ha generato nel 2016 un fatturato di 100 milioni di euro, chiudendo il 2017 con ricavi a 153 milioni di euro. Nel Bel Paese il brand conta oltre 80 negozi, sia di proprietà che in affiliazione. L'obiettivo è arrivare a 100 monobrand nel 2019. L’85% della produzione del marchio di cosmesi avviene in Bretagna, dove esiste l’oasi naturale del brand. Il fondatore del marchio è stato Yves: botanico visionario, realizzava i suoi prodotti di bellezza a base di piante nella soffitta della casa di famiglia, che divenne il suo laboratorio.

Inventò così un nuovo concetto di bellezza, nel pieno rispetto della donna e della natura. È proprio nel suo villaggio che Yves Rocher decise di fondare e sviluppare la sua azienda. Oggi l'azienda è diretta dal nipote, Bris Rocher.