Nei locali della storica cappelleria apre una profumeria, ma l'attività è già in vendita

Rischia di chiudere dopo solo 5 mesi di apertura la bioprofumeria Tu Bio, cha aveva aperto i battenti a Forlì al posto della storica cappelleria Cestari, nel cuore del centro di Forlì. Da un mese le luci sono spente e sulla vetrina campeggia il cartello di vendita dell’attività. In diversi l'hanno notato anche perché quel piccolo locale all'angolo tra via delle Torri e piazza delle Erbe per quasi 90 anni i forlivesi hanno comprato o guardato i cappelli di Cestari, o semplicemente la "cappelleria". Il titolare Nicola Vassura, imprenditore faentino nel settore della biocosmesi, spiega a Forlitoday che la decisione non deriva dalla crisi, anzi.

“La profumeria andava benino, considerando che aveva appena aperto, ma io abito ad Olbia e non potendo permettermi di pagare una persona a tempo pieno, avrei dovuto gestire personalmente l’attività – spiega a ForliToday -. Sono tornato a febbraio, pensando di restare, ma poi ho deciso di tornare in Sardegna, per cui da circa un mese l’attività è chiusa ed in vendita”. La speranza è quella di trovare qualcuno disposto a rilevare la profumeria entro fine mese, altrimenti la vetrina tornerà ad essere buia.

Vassura è dispiaciuto: “La posizione è strategica, sarebbe davvero un peccato chiudere: il potenziale c’è e l’affitto è buono ed i proprietari dell’immobile sono molto disponibili. Ma io non posso gestirla da Olbia”. La posizione, all’angolo tra via delle Torri e via Maurizio Quadrio, è centralissima e per quasi 90 anni aveva ospitato la cappelleria Cestari, che aveva chiuso all’inizio del 2017 a causa della crisi e del degrado del centro storico.

In questo ultimo anno la zona di piazza Cavour e dei Giardini Orselli si è riqualificata con l’apertura di nuovi locali e l’organizzazione di diverse iniziative. Resterebbe dunque vuoto di nuovo uno spazio in quella che attualmente è una delle zone più vitali del centro. “Spero davvero di avere buone notizie nel giro di pochi giorni”, conclude Vassura.