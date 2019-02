Nel 2019 la fibra ottica arriva anche nei Comuni dell'Alto Bidente

I Comuni dell'Alto Bidente, ad oggi, sono coperti per le utenze domestiche dall'Adsl (che arriva al massimo a 20mb). L'Amministrazione di Galeata, sensibile a queste tematiche, negli ultimi due anni si è impegnata per ricreare le condizioni ottimali, affinché il piano di implementazione banda ultra larga del Ministero dello Sviluppo non incontrasse rallentamenti e in particolare cercando soluzioni per il passaggio dell'infrastruttura nella zona della strada consortile San Giacomo-Piallansa (passaggio della dorsale di fibra ottica) e è in continuo contatto con Telecom, gestore delle centrali e delle linee. La disponibilità di Fibra 100 a Galeata è prevista per il primo semestre del 2019, mentre per i Comuni di Civitella e Santa Sofia per il secondo semestre dello stesso anno.