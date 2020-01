Nel nome di Ulisse: il Centro Diurno Psichiatrico di via Romagnoli si rinnova

Il Centro Diurno Psichiatrico di via Romagnoli si rinnova con un nuovo nome e un nuovo logo. Da quest’anno infatti il Centro Diurno assumerà il nome di Ulisse, proprio in occasione dell’inaugurazione ai Musei San Domenico della mostra dedicata all’eroe omerico. Se il nome è già stato scelto, non vale lo stesso per il nuovo logo per cui ci sarà ancora da aspettare. La sua creazione infatti coinvolgerà tutti gli studenti del territorio forlivese grazie ad un concorso, promosso dall’Ausl della Romagna – Dsm di Forlì in collaborazione con il Centro Diego Fabbri, che premierà gli alunni più creativi e le loro scuole, con borse studio e incentivi per laboratori didattici.

Il Centro Diurno si apre ancora una volta alla città con questo concorso che, coinvolgendo i giovani, crea un legame diretto tra la creatività giovanile e l’attività artistica realizzata dagli utenti della struttura. Il concorso, che terminerà il 10 marzo, è riservato a tutti gli studenti e le studentesse regolarmente frequentanti gli Istituti Scolastici del territorio forlivese. La partecipazione è gratuita e può avvenire in forma individuale o in gruppo. Per partecipare occorre inviare un elaborato grafico, predisposto sia in versione bianco e nero che a colori e in formato vettoriale editabile, oltrechè una breve relazione descrittiva massimo 1.000 battute che illustri il concept progettuale.

Ogni partecipante (singolo o gruppo) potrà presentare fino ad un massimo di 2 proposte alternative. Le proposte sono valutate da una commissione composta da 5 membri, nominata e presieduta dal responsabile del Centro Ulisse. Il primo classificato/a (gruppo o individuale) riceverà un premio complessivo lordo pari a 500 euro in forma di borsa di studio/buono acquisto materiale didattico. Analoga somma verrà corrisposta all’Istituto di appartenenza che dovrà utilizzarla esclusivamente per la realizzazione di attività laboratoriale educativa formativa, legata al teatro e/o dei diversi linguaggi dello spettacolo (musica, audiovisivi, letteratura e arti visive). Sul sito del Centro Diego Fabbri www.centrodiegofabbri.it è possibile scaricare il bando completo e gli allegati da presentare alla domanda di partecipazione. Le proposte dovranno pervenire a mezzo di posta elettronica all’indirizzo info@centrodiegofabbri.it.