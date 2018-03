Nel segno di Annalena Tonelli, dalla scuola Zangheri una donazione al "Comitato per la lotta contro la fame nel mondo"

La scuola media Pietro Zangheri di Forlì ha devoluto 600 euro al "Comitato per la lotta contro la fame nel mondo" per il centro di riabilitazione fondato da Annalena Tonelli a Wajir, in Kenya. La somma è stata raccolta in occasione della pesca di beneficenza organizzata per il periodo natalizio e rientra nel progetto "Annalena, una donna libera. La ricchezza delle diversità".