Nel segno di Dante il primo evento post covid: "Forlì deve rivendicare il ruolo di città dantesca"

Va in archivio la sesta edizione della Maratona dantesca di lettura integrale delle tre Cantiche della Divina Commedia che si è svolta sabato. Si sono alternati sul palco alla lettura e alla recitazione circa centoventi cantori, tra questi importanti personalità del mondo della politica e della cultura forlivese come ill sindaco Gian Luca Zattini, gli assessori forlivesi Paola Casara (Politiche per l'impresa; Servizi educativi, scuola e formazione; Politiche giovanili; Servizio civile), Rosaria Tassinari (Welfare; Politiche per la famiglia; Pace e Diritti umani) e Paolo Rambelli, assessore alla Cultura di Forlimpopoli.

Massiccia è stata poi la presenza dei giovani attori delle 12 compagnie teatrali amatoriali forlivesi, riunite sotto la sigla "Fo-emozioni", la cui presidente Loretta Giovannetti è stata la segretaria della manifestazione, e che hanno partecipato con enorme entusiasmo e con la voglia di risalire su un palco, visto il momento di pausa forzata che sta vivendo suo malgrado il settore. Hanno partecipato anche la soprano Wilma Vernocchi, accompagnata al liuto dal maestro Massimo Martino, l’attore e regista Marco Cortesi, il presentatore e intrattenitore Pier Giuseppe Bertaccini “Sgabanaza”, la presidente della Società Dante Alighieri Comitato dei Territori di Forlì/Cesena Wilma Malucelli, il drammaturgo Walter Valeri.

Undici sono stati i canti corali inviati dalle classi primarie e secondarie del Forlivese che hanno aderito quest'anno alla manifestazione, proiettati sugli schermi a fianco al palco. Tra i video pervenuti, direttamente da Chicago è giunto poi il contributo in lingua inglese di frate Joseph Hudson della Confraternita di san Domenico, uno dei più importanti dantisti americani viventi.Anche altri Canti della Divina Commedia sono stati letti o declamati in altre lingue straniere grazie alla consolidata collaborazione con Università degli Studi di Bologna Campus di Forlì - Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori.

Il ricordo di Gianfranco Bendi è stato celebrato con le letture di Maurizio Mambelli dei tre ventiduesimi Canti di Inferno, Purgatorio e Paradiso, tradotti da Bendi stesso in dialetto romagnolo, e pubblicati dalla casa editrice Carta Canta. A chiudere l’evento, sono saliti sul palco Antonio Guarini, Capo Gabinetto del sindaco di Forlì, e Franco Palmieri, da sempre Direttore artistico di “ForlìDante. Tòta la Cumégia”, che, accompagnati da un gruppo vocale interamente femminile, hanno dato vita a una sorprendente e artistica esibizione del Canto XXXIII del Paradiso. Nel corso della giornata sono state proiettate sugli schermi le opere dell'artista Paolo Rimondi, ispirate al poema dantesco.

L’importanza della manifestazione è stata inoltre accresciuta dal fatto che la maratona è stato il primo grande evento culturale organizzato post emergenza Covid, con una diretta social dall'eccezionale durata di ben 16 ore. La maratona è iniziata infatti alle 8.30 ed è terminata alle 23.30, nella suggestiva cornice del Chiostro interno dei Musei San Domenico, in piazza Guido da Montefeltro a Forlì.

Causa emergenza sanitaria, gli organizzatori dell’ormai classica kermesse di inizio estate sono stati costretti a ripensare l'evento dandogli necessariamente una forma diversa rispetto alle passate edizioni, adeguandola alle normative vigenti: cantori dal vivo e diretta online, il tutto nel rispetto delle regole e in massima sicurezza. Ciò non di meno la manifestazione ha riscosso grande seguito e interesse e, rispetto agli anni scorsi, la diretta streaming ha offerto ai cantori una platea sconfinata, allargata non solo a tutta Italia ma anche al resto del mondo.

"Il successo dell’edizione di quest’anno è evidenziato dai numeri impressionanti rilevati sulla pagina Facebook di Direzione 21 a cui vanno aggiunti quelli delle visualizzazioni degli utenti del Canale YouTube dell’Associazione stessa - riferiscono gli organizzatori -. Per motivi tecnici la diretta è stata spezzata in sei momenti diversi che hanno totalizzato sulla pagina Facebook (@direzione21) approssimativamente 6mila visualizzazioni, con oltre 15mila utenti raggiunti e circa 2.500 interazioni dirette, mentre sul Canale YouTube ("Direzione21 Ass.Culturale") fino a questo momento le visualizzazioni totali sono state circa 1.200.Tutto il materiale registrato è tuttora consultabile in qualsiasi momento sulla pagina Facebook e sul Canale YouTube di Direzione21".

"La giornata è stata ripresa anche dall’emittente TeleRomagna che realizzerà tre speciali (Inferno, Purgatorio e Paradiso), con interviste a molti cantori d’eccezione, che verranno trasmessi il 9, 16 e 23 luglio alle ore 21 e che saranno replicati nelle settimane successive - viene spiegato -. Questa collaborazione servirà a dare ulteriore visibilità alla manifestazione e alla città di Forlì, dando un segnale forte di ripresa culturale in un momento in cui l'intero settore, particolarmente colpito dall'emergenza Covid, sta faticosamente cercando di rivedere la luce". Attraverso le varie edizioni di "ForlìDante. Tòta la Cumègia" Direzione21 e Comune di Forlì lavorano per condurre la città al 2021, anno del settimo centenario della morte del Sommo Poeta, "nella piena consapevolezza che Forlì debba rivendicare il ruolo di città dantesca a tutti gli effetti, al pari di Firenze, Ravenna e Verona".