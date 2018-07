Nel tuffo si procura un trauma alla spalla: interviene il Soccorso Alpino

Sabato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stato contattato per un intervento in zona Acquacheta. Alle ore 12.30 è arrivata la chiamata di intervento, per un ragazzo toscano che ha riportato un trauma ad una spalla. Nell’intento di tuffarsi in una pozza, non distante dalla famosa cascata dell’Acquacheta, la spalla gli è fuoriuscita, bloccandosi parallelamente al terreno. I 5 tecnici del soccorso alpino, sono partiti immediatamente, e data l’inaccessibilità della zona per l’ambulanza, hanno portato sul posto anche i sanitari della misericordia di San Benedetto in Alpe.

Data l’impossibilità di caricare il paziente sulla barella, causa il braccio bloccato, ed evacuarlo in sicurezza, i tecnici hanno contattato l’elisoccorso e hanno portato il paziente alla Piana dei Romiti dove Pegaso, il nuovo elicottero da soccorso della vicina toscana, sarebbe dovuto atterrare. Dopo circa tre tentativi di atterraggio, Pegaso ha dovuto rinunciare, causa il vento forte che non permetteva di agire in sicurezza. La squadra del soccorso alpino, data la grande collaborazione del paziente, ha cosi deciso di avvicinarsi a piedi al primo punto raggiungibile dall’automedicalizzata del 118, per permettere al medico di intervenire sul paziente prima di consegnarlo all’autoambulanza.