Dalle pieghe della legge di bilancio arrivano i soldi per i Vigili del fuoco al Ridolfi: l'annuncio di Di Maio

"Le forze di maggioranza che sostengono il governo hanno raggiunto un accordo per inserire nella Legge di Bilancio, durante l'iter parlamentare, la norma per la copertura finanziaria necessaria a trasferire presso l'aeroporto "Ridolfi" i vigili del fuoco necessari alla riapertura. Ringrazio il governo per l'impegno assunto e sono certo che anche le forze di opposizione non faranno mancare il loro appoggio per raggiungere un obiettivo che ora è davvero a un passo dall'essere raggiunto": è l'annuncio del deputato di Italia Viva Marco Di Maio. Il deputato forlivese da sempre in prima linea per la riapertura dell'aeroporto ottiene quindi l'impegno politico del governo per lo stanziamento necessario all'assegnazione del personale del vigili del fuoco allo scalo, quello che si è rivelato il più grosso scoglio in vista del rilancio ad opera del nuovo gestore privato FA Srl.