Neopatentata alla guida sotto l'effetto di droghe: denunciata

Continuano i controlli della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, lungo la Statale 67 Tosco Romagnola e la via Emilia. Sono quattro le patenti ritirate. Un 50enne di Predappio è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza (aveva 1,08 grammi per litro) e sostanze stupefacenti, con la decurtazione di 20 punti dalla patente (ovviamente ritirata). Denunciata anche una neopatentata ventenne della vallata del Bidente per guida sotto effetto di droghe.

I poliziotti hanno sanzionato di 532 euro un ravennate di 24 anni poichè sorpreso alla guida con un tasso alcolemico entro il limite di 0,80 grammi per litro (ritiro della patente e 10 punti decurtati). Un 39enne di Castrocaro si è visto ritirare la patente per eccesso di velocità lungo la Statale 67 Tosco Romagnola, poichè viaggiava di 40 chilometri orari sopra i limiti. Per il trasgressore 532 euro di multa e 6 punti decurtati. Complessivamente lungo la Statale 67 sono state sanzionate 20 persone per eccesso di velocità in due servizi.