Nessun caso di coronavirus a Santa Sofia, il sindaco: "Non siamo fuori pericolo"

Nessun caso di positività al coronavirus nel territorio di Santa Sofia. A fare il punto è il sindaco Daniele Valbonesi. "Questo non vuol dire che siamo fuori pericolo - tiene ad evidenziare -. Al contrario, quella di domenica è stata la giornata peggiore, per numero di persone decedute e nuovi contagiati. Ciò è accaduto in Italia, nel territorio regionale e in quello provinciale. Nella Provincia di Forlì-Cesena dobbiamo purtroppo riscontrare il secondo deceduto. La prospettiva, anche per i prossimi giorni, è negativa ed è presumibile che non abbiamo ancora raggiunto "il picco" dei contagi".

Prosegue Valbonesi: "Ci vorrà ancora qualche giorno perché i numeri possano scendere e dipenderà dai nostri comportamenti. Da questo punto di vista devo riconoscere che in generale si stanno seguendo le prescrizioni e le limitazioni in maniera corretta, a parte pochi casi. Ma invito tutti, ancora una volta, a restare a casa ed uscire solo se necessario". Il primo cittadino annuncia l'arrivo di un Decreto Legge "che stanzierà risorse importanti per la sanità, per le famiglie e per le categorie economicamente più colpite. Difficilmente saranno sufficienti, ma sono un primo passo importante rivolto alle criticità che questa emergenza ha creato".