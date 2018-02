La neve provoca qualche disagio: due auto nel fosso nell'entroterra

La neve è bella agli occhi dei bambini, dei romantici o degli appassionati degli eventi atmosferici. Ma non di chi si deve mettere al volante per accompagnare i figli a scuola o recarsi al lavoro. Benchè siano caduti in città circa 2 centimetri, i fiocchi hanno causato un po' di disagi alla circolazione stradale, in particolar modo al primo mattino quando la neve faceva ancora presa sull'asfalto. Vi sono stati rallentamenti, soprattutto sulla via Emilia, ma non problematiche tali da mandare in tilt la città.

Traffico regolare sulla Tangenziale, dove hanno operato i mezzi spalaneve dell'Anas. Nell'entroterra invece gli agenti della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese sono intervenuti nel soccorso di due automobilisti che sono finiti fuori strada nella zona di Rocca delle Caminate. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica, ma solo qualche danno alle vetture che si sono adagiate sul fossato.

Neve copiosa lungo la Tosco Romagnola, dove sono in azione i mezzi dell'Anas. Al chilometro 154 e 800, nei pressi di Portico di Romagna, è rimasto bloccato un mezzo pesante carico di ferro dopo aver rotto le catene. Il mezzo, al termine dell'assistenza, è ripartito. La Polstrada di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, ha soccorso quattro veicoli in difficoltà e tolti parecchi rami caduti dalla statale. Qualche intervento di soccorso stradale è stato effettuato anche dai Carabinieri della Compagnia di Meldola. Piogge e nevicate degli ultimi giorni non hanno provocato dissesti stradali, contrariamente a quanto accaduto nel cesenate e nel ravennate sull'Adriatica, dove si sono formate delle buche molto profonde.