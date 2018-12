Neve e freddo anticipano l'apertura della stagione bianca in Campigna

La neve caduta negli ultimi giorni anticipa l'apertura della stagione sciistica nel comprensorio di Campigna. Domenica è stata confermata l'apertura del tapis roullant con campo scuola e zona bob. Spiega Manuel Tassinari, che insieme al padre Giovanni e altri operatori, ha lavorato intensamente nelle ultime ore per garantire l'apertura di alcuni impianti: "Grazie al freddo siamo riusciti a produrre tantissima neve programmata in quanto la naturale al momento non è molta, ma le due zone aperte sono fantastiche". Il manto nevoso oscilla tra i 10 ed i 20 centimetri, mentre quello artificiale è di 50 centimetri. Si circola con catene montate dal Passo della Calla.

(Foto Hotel Granduca)