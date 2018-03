Neve e gelo, "criticità superata": sabato a Castrocaro si torna a scuola

Sabato si torna a scuola a Castrocaro. Lo annuncia l'amministrazione comunale, evidenziando che "al momento la criticità ghiaccio e neve sembra superata. Durante la notte e per tutta la mattinata sono state verificate le condizioni di tutte le strade comunali e risolte le ultime situazioni problematiche". Nella nottata tra giovedì e venerdì è stato sparso il sale sulle strade e l'operazione sarà replicata nelle nottate successive se necessario. La pioggia caduta in mattinata ha aiutato a sciogliere i cumuli di neve rimasti. "Le zone pertinenti alla scuola elementare sono state pulite, ed entro sabato verranno pulite anche quelle pertinenti alla scuola media - viene evidenziato -. Per la giornata di sabato è prevista allerta meteo "gialla" per sola criticità idrogeologica e pertanto al momento si prevede la regolare attività didattiche delle scuole del nostro Comune, anche per consentire l'allestimento dei seggi elettorali".

