Neve e ghiaccio a Forlì: Alea sospende la raccolta rifiuti

Neve e ghiaccio hanno sospeso temporaneamente i servizi di gestione dei rifiuti e di raccolta “a chiamata domiciliare”. Per qualsiasi informazione è, invece, regolarmente aperto il Punto Alea di Forlì, in via Golfarelli 123 per l’intera giornata: dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00. "Appena possibile - spiega l'amministratore unico, Paolo Contò - sarà ripristinata la regolarità dei servizi e saranno evase le richieste di servizio a domicilio prenotate. Non è necessario disdire e prenotare un nuovo appuntamento".

"Il provvedimento si è reso necessario a causa dell’intensa nevicata di martedì, che ha reso impraticabili le strade da parte degli automezzi di Alea Ambiente - viene informato -. Anche i centri di raccolta nei Comuni resteranno chiusi per l’intera giornata". Contò è da lunedì in contatto con le autorità locali per capire come procedere nei prossimi giorni e riportare a regime l’operatività: "La copiosa precipitazione nevosa, inaspettata, ci ha costretto a sospendere la regolare raccolta. Ci scusiamo con gli utenti per l’eventuale disagio. Contiamo di ristabilire le condizioni normali dei servizi appena possibile". Sul sito www.alea-ambiente.it è possibile reperire tutte le informazioni, anche sul ripristino dei servizi.