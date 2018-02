Neve e tracimazione: evento suggestivo alla diga di Ridracoli. Annunciata la data della riapertura

Da anni la diga di Ridracoli non ricordava una tracimazione così suggestiva. E' arrivata sabato mattina nel corso di una forte nevicata. Il volume dell'invaso ha superato i 33 milioni di metri cubi, precisamente 33.155.387, per una capienza totale superiore al 100%. Le acque si sono gettate così dal muro di cemento armato della diga, trovando sfogo sul Bidente Attualmente l'invaso è chiuso ai turisti, ma la riapertura è attesa per il 4 marzo.

Dal Gigante della Romagna informano che in caso di aperture straordinarie ci saranno delle comunicazioni. L’invaso realizzato tra il 1974 e il 1982, si allunga per quasi 5 chilometri verso l’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna. Le previsioni meteo per i prossimi giorni fanno supporre che lo spettacolo possa proseguire anche nei prossimi giorni.