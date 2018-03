Il cielo diventa giallo e i fiocchi cambiano colore: l'effetto della sabbia dal deserto

E la neve da bianca è diventata gialla. Nell'entroterra si sono cominciati a far sentire giovedì pomeriggio gli effetti del cambiamento di circolazione atmosferica. All'aria gelida di matrice artico-siberiana è subentrata infatti gradualmente quella più mite atlantica. Il mix ha generato precipitazioni continue su tutto il territorio, che, complice le basse temperature, hanno assunto carattere nevoso. In meteorologia è anche nota come la "nevicata da addolcimento".

Col progressivo innalzamento termico, la precipitazione si è trasformata in pioviggine ghiacciato. In quota, inoltre, si sono insinuate polveri sahariane, responsabili di un cielo dalla colorazione spettrale e di neve che assunto una colorazione gialla. Dunque va concludendosi così questa breve, ma intensa, fase invernale. Persisterà una certa instabilità, con residue precipitazioni venerdì, che assumeranno carattere di pioggia che congela al suolo date le basse temperature.

Speciale maltempo del primo marzo

Speciale maltempo, tutti i video

Speciale maltempo, 28 febbraio

Speciale maltempo del 27 febbraio