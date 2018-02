Maltempo, da Forlì alla Campigna: la neve conquista tutto il Forlivese

Il Forlivese si è risvegliato sotto una fitta nevicata. Nella nottata tra mercoledì e giovedì la pioggia si è trasformata in neve anche in città, imbiancando subito. Nell'entroterra la dama bianca aveva fatto la sua comparsa già mercoledì pomeriggio. Sono gli effetti di una profonda area di bassa pressione sul bacino del mediterraneo, alimentata da impulsi d'aria fredda dal Nord Europa. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna aveva attivato per giovedì un'allerta neve "gialla" anche per la città.

"Le scuole sono aperte e le lezioni si svolgeranno regolarmente - ha scritto in mattinata il sindaco Davide Drei su Facebook -. Al momento non si segnalano particolari criticità sulle nostre strade. Raccomando comunque attenzione e prudenza per chi si mette alla guida". Lungo la Tosco Romagnola è nevicato copiosamente, con i mezzi dell'Anas a garantire la pulizia dell'asfalto. Al chilometro 154 e 800, nei pressi di Portico di Romagna, è rimasto bloccato un mezzo pesante carico di ferro dopo aver rotto le catene. Il mezzo, al termine dell'assistenza, è ripartito.

La Polstrada di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, ha soccorso quattro veicoli in difficoltà e tolti parecchi rami caduti dalla statale. Qualche intervento di soccorso stradale è stato effettuato anche dai Carabinieri della Compagnia di Meldola e dalla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Nell'abitato di Rocca, Bertinoro e Predappio il manto supera i 10 centimetri, mentre a Santa Sofia lo spessore è di circa 20 centimetri. Sono invece 25 i centimetri misurati a Tredozio. In Campigna l'altezza della neve è di 140 centimetri al Monte Falco (1450 metri), con gli ultimi 30 caduti fino alla prima mattinata di giovedì, mentre sul crinale si sfiorano i due metri

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Bertinoro per la messa in sicurezza di rami pericolanti sotto il peso della neve, particolarmente bagnata pesante. A Galeata il sindaco Elisa Deo ha comunicato che per giovedì "non è stata emessa ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pertanto le lezioni hanno regolare svolgimento". Viene inoltre aggiunto dal primo cittadino che "al momento non si segnalano particolari criticità sulle strade principali". Scuole aperte anche a Predappio.

Nuova allerta

Le previsioni per le prossime ore indicano la persistenza del maltempo, con nevicate a bassa quota e fenomeni di pioggia mista a neve in pianura. E la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo. Oltre i 500 metri sono attesi cumuli abbondanti, poichè la perturbazione insisterà almeno fino a sabato. Il tutto in attesa di un'ondata di gelo importante, che da domenica colpirà anche la Romagna. Si tratta di aria fredda di matrice artico-siberiana, che porterà termiche a 1500 metri oscillanti tra -12 e -15°C. In pianura difficilmente si supererà lo zero, specie a partire da lunedì. Il gelo dovrebbe cominciare ad allentare la morsa dal primo marzo, quando inizierà la primavera meteorologica. Ci saranno presumibilmente condizioni per altre nevicate, anche in pianura.