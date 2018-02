Nevica sulla Tosco Romagnola, la Stradale soccorre veicoli in difficoltà

Nevica sul tratto appenninico della strada statale “Tosco Romagnola”. Strada bianca e con ghiaccio da Doccioni (Portico) fino a San Godenzo, con la temperatura che è scesa fino a sei gradi sotto allo zero. Diversi interventi della Polizia Stradale di Rocca San Casciano per soccorrere veicoli in difficoltà. In azione i mezzi Anas spalaneve e spargisale.