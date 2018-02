Nevicata a Bertinoro, il sindaco: "Limitato al massimo i disagi"

Con i primi fiocchi, cominciati a cadere mercoledì sera, è subito scattato il piano neve del comune di Bertinoro. Fa il punto della situazione il sindaco Gabriele Antonio Fratto: "Anche in questa occasione la squadra di cantonieri si è attivata fin da subito e dalla notte è entrata in servizio, rieffettuando anche mercoledì, a partire dalle 6 in occasione della nuova nevicata, nuovi interventi di rimozione della neve ritornando anche nelle zone batutte".

"I sette mezzi coinvolti coi relativi operatori e la Protezione Civile si sono dimostrati ancora una volta eccellenti alleati e insieme ai Cantonieri hanno limitato al massimo i disagi dovuti alle nevicate - prosegue il primo cittadino -. I centimetri e la consistenza della neve sono pochi, ma i mezzi sono dovuti ritornare a ribattere più volte le stesse zone e, nella mattinata, hanno dovuto privilegiare le zone più critiche, arrivando in un secondo momento nelle altre".

"Il territorio bertinorese è molto vasto e difficile ma grazie ai dipendenti, alla protezione civile e ai mezzi coinvolti l'azione di sgombero delle strade è stata efficace", ricorda Fratto, che ringrazia "Carlo Bartolini i cantonieri, al "Molino" e tutti coloro che si sono spesi instancabilmente per permetterci di muoverci nella nostra comunità".