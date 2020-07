Nicola, centista ai tempi del covid: "L'esame? Sembrava un'interrogazione più difficile. Voglio continuare gli studi in medicina"

Ha vissuto l'esame di stato più come un'interrogazione più difficile del solito. Nicola Carelli è tra i diplomati dell'istituto "Ruffilli", che hanno completato il percorso di scuola superiore col massimo dei voti. "Sono un ragazzo gentile, avventuriero, sognatore e sempre pronto ad aiutare gli altri ma anche timido e un po' ansioso e non ho paura di dire quello che penso - racconta di se -. Mi piacerebbe viaggiare per il mondo andando alla scoperta di culture, cibi e tradizioni diverse, ma non mi piace pensare molto al futuro perché voglio vivermi il presente".

Come mai ha scelto il Ruffilli?

Ho scelto questa scuola perché così avrei avuto l'occasione di aiutare le persone realizzando protesi e apparecchi in modo da ottenere un bel sorriso,una corretta masticazione e fonetica e quindi facendo felici le altre persone

Al termine di un anno che rimarrà nella storia si è diplomato col massimo dei voti. Che effetto le fa?

È strano siccome non ho ancora completamente realizzato la cosa poiché l'esame mi è sembrata solo un'interrogazione più difficile e penso che realizzerò solo a settembre, quando non tornerò più a scuola, la conclusione di questo ciclo.

Qual è il ricordo più bello di questi cinque anni?

Il ricordo più bello di questi cinque anni è stata la mangiata con i professori durante il quinto anno, svoltasi a dicembre poiché è stata la prima mangiata insieme e ci siamo divertiti

Gli ultimi mesi di lockdown come li ha vissuti?

Sono stati difficili per quanto riguarda il seguire le lezioni attraverso un schermo perché era facile distrarsi, ma è stato semplice vivere nelle solite quattro mura poiché essendo impegnato con lo studio non ci ho dato molta importanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ha chiuso un capitolo, ne aprirà un altro. Cosa prevede?

Vorrei continuare gli studi in medicina e chirurgia, anche se so che è un percorso molto duro e faticoso, ma vorrei fare ciò che mi piace.