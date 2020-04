Niente celebrazioni a Predappio per il 75esimo della morte di Benito Mussolini

Il 75esimo anniversaro della morte di Benito Mussolini sarà senza commemorazioni. L’Associazione nazionale Arditi d’Italia (Anai), sezione di Ravenna, ha infatti comunicato alla Questura di Forlì che la commemorazione in programma domenica 26 aprile a Predappio non si terrà, come anche previsto dalle norme finalizzate a contenere la diffusione del coronavirus inserite all'interno del dpcm "Italia Protetta" in vigore fino al 3 maggio. La seconda manifestazione in programma è quella del 26 luglio, nella quale si celebra la nascita del Duce, mentre nell'ultima domenica di ottobre si sfila per ricordare la Marcia su Roma del 29 ottobre 1922.

