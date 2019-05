Niente sciopero, questa volta i 'Fridays for future' ripuliscono il Montone dopo la piena

Niente “sciopero per il clima” questo venerdì, ma una puntata sul fiume Montone per ripulirlo dai rifiuti. E' la scelta fatta dai giovani dei “Fridays for future” di Forlì, la mobilitazione per l'ambiente e per sensibilizzare sull'urgenza di fronteggiare il cambio climatico. I giovani coinvolti nell'iniziativa lanciata da Greta Thunberg alternano gli scioperi e le manifestazioni studentesche ad altri impegni a favore dell'ambiente.

Spiegano in una nota: “La settimana scorsa abbiamo portato tante persone in Piazza ed al Parco Urbano, chiedendo loro di scioperare per chiedere di dichiarare l’emergenza climatica ed agire di conseguenza. In tanti ci hanno chiesto cosa avremmo fatto dopo. Questa volta non scioperiamo. Ci rimbocchiamo di nuovo le maniche e puliamo il fiume Montone dai rifiuti dispersi nell’ambiente, per poi raccoglierli e mostrare ai cittadini forlivesi quanto siano dannosi i materiali usa e getta e la cattiva abitudine di considerare il verde come un cassonetto”.

Il letto del fiume si presenta particolarmente sporco. Sempre la nota degli organizzatori: “L’anomalia metereologica di questo maggio ha portato danni alle costruzioni ed alle colture, ma ha anche trascinato con le piene materiali che nulla hanno a che fare con il fiume, col rischio che finiscano poi in mare. Il nostro obiettivo non è quello di sostituirci nella manutenzione del verde pubblico o degli spazi restituiti alla natura, ma di sensibilizzare la cittadinanza sul problema dei cambiamenti climatici e sull’impatto dell’uomo nella rottura dei delicati equilibri dell’ecosistema”.

L’appuntamento questa volta è alle ore 16.30 davanti ai gonfiabili del Parco Urbano Franco Agosto. Conclude la nota: “Invitiamo tutti a portare guanti e vestiti adatti”.