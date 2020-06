Istituto Alberghiero "Pellegrino Artusi"e Liceo "Carducci": l'elenco dei bravissimi

Scrutini completati all'Istituto Alberghiero "Pellegrino Artusi" di Forlimpopoli. L'anno scolastico 2019-2020 è stato frequentato da 778 studenti, 767 dei quali ammessi. Sono cinque i ragazzi che dovranno ripetere l'anno, tutti di prima. In particolare, erano 178 i giovani che hanno frequentato il primo anno, mentre 173 quelli del secondo anno, 141 quelli del terzo e 114 quelli del quarto. Sono invece 166 i maturandi alle prese con l'esame di stato, rivoluzionato dall'emergenza sanitaria da covid-19.

Per quanto riguarda il Liceo delle Scienze Umane "Valfredo Carducci", su 124 studenti vi è stata una sola bocciatura. Hanno frequentato il primo anno in 46 (una classe da 24 ed una da 22) il secondo in 21, il terzo in 15 e il quarto in 23. Sono 19 gli studenti impegnati con la maturità. Per il corso serale per adulti "Ipsseoa", sono stati 15 gli ammessi al secondo biennio, mentre nella fascia successiva vi sono stati 21 ammessi ed un respinto. Sono 22 i promossi della quinta classe.

"Malgrado l’anno scolastico eccezionale appena concluso, che ha visto l’annullamento degli eventi, concorsi e manifestazioni già in calendario da inizio marzo in poi a causa della sospensione delle attività didattiche data l’emergenza Covid, sono state 76 le pubblicazioni a noi dedicate uscite sui media locali cartacei, online, televisivi e sul sito d’Istituto", informa in una lettera la dirigente Mariella Pieri.

L'elenco dei bravissimi

1°A Ait Malouk Jawad 8,31

1°A Aleksandrov Toncho Stanev 9.01

1°A Matassa Lorenzo Pio 8,69

1°B Bagnolini Greta 9,23

1°C Belletti Beatrice 8,46

1°C Belli Beatrice 8.08

1°C Marcuzzi Davide 8.08

1°C Mercuriali Arianna 8,85

1°C Rossi Asia 8,69

1°C Zamagni Giosuè 8,85

1°D Pizzardi Emanuele 8,15

1°D Sampaoli Linda 8,46

1°E Andreoli Thomas 8,15

1°E Rosetti Alice 8,46

1°F Gorini Leonardo 9,40

1°F Guglielmi Agnese 8,54

1°G Nicosia Matteo 8,00

1°G Samorì Tommasso 8,38

1°G Stasino Marika 8,08

1°G Teodorani Anna 8,23



1°H Borgognoni Emma 8,23

1°H D'Agostino Marco 9,00

1°H Gori Gaia 9,08

2°A Collini Kevin 8,08§

2°A Maldini Michelle 8,69

2°B Piraccini Mirko 8,31

2°B Scarpellini Michele 8,00

2°D Ciccotelli Giuseppe 8,92

2°D Mengozzi Andrea 8,31

2°E Cicognani Pietro 8,00

2°E Novelli Letizia 8,38

2°E Ragazzini Sofia 8,31

2°F Macrelli Elena 8,00

2°F Pascaru Elena 8,08

2°F Ruffilli Sofia 8,38

2°G Alessandri Sara 8,31

2°G Gugnoni Davide 8,00

2°H Guidi Yuri 8,54

3°Enogastronomia

3°A Batani Alice8,10

3°A Cangini Giorgia 8,30

3°A Chiarucci Sara 8,50

3°A Essaky Chaimae 8,00

3°A Tedaldi Mattia 9,10

3°A Turso Mariarosaria 8,70

3°D Angelini Matteo 8,10

3°D Castelli Lara 8,40

3°D Collinelli Jacopo 9,40

3°D Laghi Nicolò 8,10

3°D Oleandri Mattia 8,90

3°D Zoli Filippo 8,70

3°F Cupo Alice 8,60

3°F Lombardi Nicolò 8,30

3°F Sanchini Patrick 8,10

Classi 3° Servizi di sala e vendita

3°C Battistini Sara 8,40

3°C Lupo Flavia 8,40

3°C Milo Alice 8,50

Classi 3° Accoglienza turistica

3°B Giubellini Sara 8,00

3°B Milo Arianna 8,50

3°B Pini Giulia 8,10

Classi 4° Enogastronomia

4°D Barone Nicole 8,27

4°D Cervone Veronica 8,27

4°D Delle Site Cecilia 8,09

4°D Ferrini Ilaria 8,36

4°D Gobbi Annalisa 8,64

4°D Grazioso Maya 9,45

4°F Baldazzi Alessia 8,09

4°F Daltri Luca 8,18

4°F Lascala Francesco 8,09

Classi 4° Accoglienza Turistica

4°B Lioce Daniele 8,09

4°B Lippi Sara 8,27

Classi 4° Servizi di sala e di vendita

4°C Benini Cecilia 9,09

4°C Cavallaccio Francesco 9,82

4°C De Pascale Arianna 9,09

4°C Tosi Andrea 8,09

4°C Zama Matilde 8,09

4°E Casali Marika 8,09

4°E Fornari Giorgia 8,27

4°E Jiang Selin 8,18

4°E Moschini Adele 8,45

Liceo delle Scienze Umane "Carducci"

1°A

Caiazza Martina 8,80

Milandri Elisabetta 8,20

Panciatichi Chiara 8,00

Peperoni Emma 8,20

Pugliese Silvia 8,90

1°B

Campanini Giorgia 8,20

Carnevala Sara 8,30

Rogante Giorgia 8,10

2°A

Milandri Eleonora 8,00

Versari Emma 8,50

3°A

Fabbri Sofia 9,08

Classe 4°A

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bamaarouf Rabab 8,42

De Lorenzi Silvia 8,08

Neri Nicole 8,75

Rosetti Nicole 8,17