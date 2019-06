Reddito di cittadinanza, selezione dei navigator: l'elenco dei vincitori e degli idonei

In Emilia-Romagna sono 165 i vincitori e 156 quelli risultati idonei al concorso pubblico per diventare navigator ossia 'l'esperto di reddito di cittadinanza' che affianchera' il lavoro dei Centri per l'impiego guidando il cittadino attraverso percorsi di formazione e aiutandolo con percorsi di reinserimento nel mondo del lavoro. Dopo le selezioni della settimana scorsa a Roma sono stati pubblicati sul sito dell'Anpal i risultati del concorso. Anpal spiega che tutti i vincitori saranno contattati nei prossimi giorni, mentre gli idonei o chi ha raggiunto il punteggio minimo di 60/100, potranno essere chiamati (in ordine di graduatoria) da qui a 24 mesi.

In particolare per le province dell'Emilia-Romagna: a Bologna sono 40 i vincitori e 56 gli idonei; segue Modena con 25 vincitori e 16 idonei; poi Parma e Reggio a pari merito con 18 vincitori e rispettivamente 12 e 19 idonei. A Forliì-Cesena in 14 hanno vinto il posto e sette sono gli idonei; a Rimini 13 vincitori e 14 idonei; a Ravenna 14 vincitori e 19 idonei. Chiude Piacenza con 10 vincitori e due risultati idonei alla selezione.

"E' un passo in avanti molto importante - commenta Davide Zanichelli, deputato del Movimento 5 Stelle - non solo nell'implementazione e la messa in atto del reddito di cittadinanza, ma anche nella ricerca effettiva e concreta del lavoro, che portera' a ridare dignita' a tutti quegli italiani che non riescono a trovare lavoro, grazie anche al potenziamento e al miglioramento dei centri per l'impiego". Si tratta di una misura "per cui questo Governo e il Movimento 5 stelle si e' a lungo battuto per adeguare il nostro Paese agli altri paesi dell'Unione europea, dove il sostegno al reddito finalizzato al reinserimento lavorativo e' realta' da diversi anni", conclude Zanichelli.

Navigator, chi sono i vincitori e gli idonei

I candidati idonei o quanto abbiano conseguito un punteggio minimo di 60/100 ma non sono risultati vincitori, potranno essere chiamati, sempre in ordine di graduatoria, a soddisfare eventuali fabbisogni anche per la copertura di posizioni non coperte all'interno di province limitrofe a quella per la quale hanno presentato la candidatura. Anpal Servizi provvederà a contattare tramite posta elettronica, all'indirizzo mail indicato in fase di candidatura. Pertanto, si invita a comunicare eventuali variazioni di indirizzo a selezionenavigator@anpalservizi.it. Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.

Anpal Servizi non darà seguito alla contrattualizzazione o procederà alla risoluzione del rapporto di collaborazione dei soggetti, avverte ancora la nota, che risultino sprovvisti di uno o più requisiti previsti dall'avviso. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati saranno segnalate all'Autorità giudiziaria. La contrattualizzazione dei vincitori è disposta con riserva di accertamento dell'effettiva disponibilità, anche sulla base delle convenzioni stipulate con le singole regioni, delle posizioni ricercate su base provinciale ai sensi dell'Avviso. In mancanza non si procederà alla contrattualizzazione dei vincitori senza che alcun diritto possa dagli stessi essere reclamato in forza dell'avvenuta selezione.



Carlo Berton

Vincenzo Boggia

Elisa Bonavita

Francesca Bullo

Andrea Cerino

Giulia Cibati

Luca Danesin

Catalina Doran

Sara Facciani

Francesco Fangani

Carmela Latorraca

Ivano Rossi

Gioia Serra

Antonio Verzino

Luca De Marco

Yuri Urbini

Francesca Carloni

Laura Forgione

Barbara Vincenzi

Rosalinda Vasapollo

Michela Mastrodonato