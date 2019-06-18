Tempo di pagelle per gli studenti del "Liceo Classico": oltre 300 i bravissimi con la media superiore all'8
I più bravi del primo anno sono 55, quelli del secondo anno 61, quelli del terzo 57 e quelli del quarto 82
Sono ben 342 gli studenti del Liceo Classico Morgagni che hanno superato l'anno scolastico 2018-2019 con una media uguale o superiore all'8. I più bravi del primo anno sono 55, quelli del secondo anno 61, quelli del terzo 57 e quelli del quarto 82. Sono ben 91 i maturandi che da mercoledì si cimenteranno con l'esame di stato.
1AC Liceo Classico
MONTICELLI BENEDETTA 8.56
MATTEUCCI MATTIA 8.44
PETRINI MADDALENA 8.44
VITALI SARA 9.33
VOLPE MARTINA 8.56
DECAROLIS FEDERICO 8.11
ZATTINI MATILDE 8.00
FIORANI ANNA 8.56
CAGGIANESE GIULIA 8.33
1AE Liceo delle Scienze Umane opzione "Economico S"
ZADRA MARTINO 8.70
SILVAGNI ASIA 9.00
LAMAGNA CATERINA 8.00
ANTONINI MARIA SOLE 8.60
1AL Liceo Linguistico
CICERO SOFIA 8.60
FANTI FEDERICA 8.40
GIMELLI LETIZIA 8.10
GORINI ALESSIO 8.10
AMATI LAURA 8.80
FABBRI RACHELE 8.30
1BC Liceo Classico
ROSSI IRENE 8.00
PICU GIADA ADINA 8.67
CONFICCONI BEATRICE 8.56
NERI FRANCESCA 8.11
SPERONATI LAGHI VALENTINA 8.89
BARAVELLI BIANCA 8.56
VISANI SOFIA 8.33
BONETTI LUCIA 8.22
CONOCI CECILIA SVEVA LAVINIA 8.44
CHIOCCA IRENE 8.11
BENELLI EDOARDO 8.44
CEREDI EMMA 8.56
1BL Liceo Linguistico
BASSI VERONICA 8.20
FORLANI GIORGIA 8.80
FOSCHI ALICE 8.10
SALVINI SERENA 8.90
FARINA LUCIA 8.30
1BU Scienze Umane
VAIRO MIRIAM 8.00
CEROTTI SOPHY 8.10
GHINI MARGHERITA 8.40
1CL Liceo Linguistico
MONTALTI ANNA 8.50
NALDINI MARGHERITA 8.30
NARDI MARGHERITA 8.90
1CU Liceo Umane
GIRONI AGNESE 8.70
TADONIO GIORGIA 8.40
PORTOLANI ELENA 9.00
JIANG ELISA 8.00
MARCHI VIRGINIA 8.80
1DL Liceo Linguistico
BILARDO JACOPO 8.40
MOSCONI LETIZIA 8.70
TONDINI LEONARDO 8.00
1DU Liceo Umane
MAGGIO SABRINA 8.50
GRAMELLINI GIULIA 8.70
BENELLI ANNA 8.20
TERMINI BENEDETTA 8.80
PONTI REBECCA 9.00
2AC Liceo Classico
BASTIANINI MADDALENA 9.78
NANNI MATTEO 8.56
PAGLIAI ELENA 9.00
PORTOLANI ANNA 8.56
PRINCIPATO BIANCA 9.67
RICCI CHIARA 8.00
2AE Liceo delle Scienze Umane "Economico S"
BISERNI MATTIA 8.20
GIRELLI GAIA 8.50
MAGISTRI MILENA 8.40
PETRAZZUOLO DAVIDE 8.30
ZOFFOLI IRENE 9.00
CENATIEMPO IOLANDA 8.00
2Al Liceo Linguistico
CABASSI ANNA 8.90
MAMBELLI MARIA TEA 8.10
PERRONE ALICE 8.00
RAVAGLIOLI MATILDE 8.40
STINZIANI SILVIA 8.20
ZAMBONI CECILIA 8.40
2AU Liceo delle Scienze Umane
AMADUCCI BEATRICE 8.20
2BC Liceo Classico
BILLI MARIA FEDERICA 8.00
DOZIO AURORA 9.33
ROCCHI SABRINA 8.78
SALAROLI MARIA VITTORIA 8.11
SANSONI RACHELE 9.11
TURRINUNTI ARIANNA 9.22
2Bl Liceo Linguistico
BABINI ELIA 8.30
BETTI ALESSANDRO 8.20
DI PALMA ROBERTA 8.40
FABBRI NOEMI 8.10
GENASI GIULIA AMEDEA 8.20
MACCORA GIULIA 8.40
RIGHI ANNA 8.30
SUCCI ALISEA 8.40
VALENTINO ALICE 8.60
VENTURINI LETIZIA MARIA 8.30
2Bu Liceo delle Scienze Umane
D'ALESIO SOFIA 9.40
GIGANTE GIULIA 8.00
LANDI EMMA 8.00
MALPEZZI ELISA 8.00
MARZOCCHI LUCIA 8.50
2BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE
MONTALDO GAIA 8.10
2Cl Liceo Linguistico
DANTI EVA 8.30
FIORENTINI FIAMMA 8.20
POMPIGNOLI CHIARA 8.70
QUADRELLI CAMILLA 8.70
WARD JASMINE 8.30
2CU Liceo Scienze Umane
MARZOCCHI ALLEGRA 8.30
RICCIATO CARLOTTA 8.00
2Dl Liceo Linguistico
BAGIONI ASIA 8.30
BELLARDI MAYA 8.00
BOATTINI GIADA 8.00
CIANI MARIA ADELE 8.60
DE LUCA GAIA 9.00
NALDINI ANNACHIARA 8.30
SPADA MARTINA 9.20
2Du Liceo Scienze Umane
ACHILLI GIULIA 8.50
BARTOLETTI GIULIA 8.90
PELLEGRINI GIULIA 8.70
RISPI GIADA 8.50
VENTURI MARTA 8.50
3Ac Liceo Classico
BERGOMI SARAH 9.25
DI FABIO FEDERICA 8.17
FRONZONI MARTA 8.17
PACI GIULIA 8.08
RODARI MORENA 8.92
3Ae Liceo Delle Scienze Umane opzione "Economico S"
ANDRIANO SARA 9.50
PARISI FEDERICO 8.17
RAMONI MATILDA 8.67
RAVAIOLI GIULIA 8.08
AMELI GIORGIA 8.08
RAMUNDO NICOLE 8.17
3Al Liceo Linguistico - Esabac
BEDEI FRANCESCA 8.25
CARIGI GIULIA 8.17
CAVINA ALICE 8.25
MINI MATILDE 8.08
PACE MADDALENA 8.25
RAVAIOLI FRANCESCA 8.42
ROSSI ELISA 8.08
3Au Liceo delle Scienze Umane
CAPACCI GIADA 8.83
MIRAGLIA ALESSIA 8.25
3Bc Liceo Classico
FLAMIGNI MARIO 8.75
GALEOTTI SOFIA 8.08
GIUNCHI ELISA 8.75
MANGELLI BIANCA 9.08
RINALDI DANIELE 9.08
VANDI ILARIA 9.67
3Bl Liceo Linguistico
BARZAGLI MADDALENA 8.75
CASADEI ARIANNA 9.08
FABBRI ALESSIA 9.08
FAGGI ELENA 9.17
3Bu Liceo delle Scienze Umane
GARAVINI SARA 8.33
GORI NOEMI 8.00
MARTINI LIVIA 8.17
MISSIROLI MATILDE 8.17
COSTANTINI AURORA 8.08
VERSARI ANNA 8.17
3Cl Liceo Linguistico
BERTI MARTINA 9.08
BERTI SARA 8.17
DI CARLO MADDALENA 9.08
RIVOLA ALICE 8.67
RONDONI GIULIA 8.17
SBRIGHI MARTINA 8.17
3Cu Liceo Scienze Umane
BELLINI GIULIA 8.42
CASTORI FRANCESCA 9.08
CONTI ALESSIA 8.58
FABBRI LUCIA 8.17
GHIRELLI SARA 8.92
MIHUT LORENA IZABELA 8.75
SCOTTI AURORA 9.25
3Dl Liceo Linguistico
BAJRAMAJ ALICE 8.33
CRISTOFANI ALLEGRA 8.17
SFONDI AURORA 8.42
TASSINARI VIOLA 8.33
3Du Liceo Scienze Umane
GUIDAZZI ALESSIA 8.17
MARTINELLI ELENA 8.08
PASQUINI LINDA 8.58
TORRONI GIULIA 9.25
4Ac Liceo Classico
BETTINI BIANCA 9.17
BIONDI SILVIA 8.67
COMPAORE HAMATOU 8.17
CUPKA GIULIA 8.67
MALTONI MARGHERITA 8.58
MISEROCCHI LUDOVICA MARIA 8.08
MONTI CAMILLA 8.25
RUBBOLI TOMAS 9.17
SAMPIERI LORENZO 8.42
SPADA ANNA 9.50
ZOLI SOFIA 8.08
4Ae Liceo delle Scienze Umane opzione "Economico S"
AMADUCCI FEDERICO 8.67
MALDINI LUCA 8.08
MARCHINI GIORGIA 8.42
PEZZI FILIPPO 8.08
ZECCHINI ALESSANDRO 8.42
4Al Liceo Linguistico - Esabac
ANGELI MARTINA 8.83
BALLARDINI BIANCA 8.42
CAMORANI ANDREA 8.50
D'ANGELO MARTINA 8.83
LAMA ELISABETTA 9.08
LOMBARDI GIORGIA 8.25
MISTRAL ALIXIA 8.08
MONTI LUDIA 8.08
SILVAGNI AZZURRA 8.50
ZHANG WEIWEI 9.08
4Au Liceo delle Scienze Umane
CECCARELLI CHIARA 8.08
CONTOLI MADDALENA 9.08
GAUDENZI CARLOTTA 8.42
4Bc Liceo Classico
GRANDI MARTINA 9.17
LOMBARDI MATILDE 9.17
MENGOZZI SARA 8.17
PATANE' GIULIA 8.50
RAMACCIOTTI LETIZIA 8.58
SALIMBENI ANNA 9.67
SANSAVINI ANNALISA 8.25
ZANMATTI ELENA 8.50
4Bl Liceo Linguistico
BACCHI ARIANNA 8.50
CICOGNANI MIA 8.83
LUCCHI CHIARA 8.08
MANCINI ALESSANDRA 9.25
RICCI MATTEO 8.33
TURCI ALICE 8.08
VARO VIRGINIA 8.83
VARZI CATERINA 9.25
4Bu Liceo delle Scienze Umane
BAZZOCCHI SILVIA 8.08
BENEDETTI ANGELICA 8.08
CANDUCCI MARTINA 8.50
CASADEI GIULIA 8.58
CHIOCCINI MIRNA 8.83
DI BATTISTA LAURA 8.08
GUERRI MARIA CATERINA 8.17
MORIGI CHIARA 9.33
ROMITI SOFIA 8.83
4Cl Liceo Linguistico
BALESTRA NURA 8.75
BANDINI NICOLE 8.25
BATTISTINI CAMILLA 8.33
BETTI GIULIA 8.33
CIMATTI LUCIA 9.33
FAGNOLI ALESSIA 9.25
FARINA SARA 8.33
GALLESI TERESA 9.58
NERI NICCOLO' 9.25
PRATI AGNESE 8.75
4Cu Liceo delle Scienze Umane
BARBIERI AMBRA 9.00
DUBLINI MICHELA 8.08
FRACCHIOLLA FEDERICA 9.08
GARDELLI ANNA 8.17
GAVELLI GIULIA 8.50
GHINI LISA 8.83
SANSAVINI GAIA 8.75
VANIGLI ILARIA 8.67
ZOLI VITTORIA 8.17
4dl Liceo Linguistico
AIUTO LUCREZIA 8.25
FABBRI CHIARA 8.08
FLAMIGNI SARA MARYAM 8.08
LARAIA GIULIA 9.17
MONDRONE VIRGINIA 8.08
4Du Liceo delle Scienze Umane
DONIS CASALES STEFANI' 8.33
LAPUSNEANU ANDREEA MARIA 9.08
PRATI BIANCA 8.33
PRO GINEVRA 8.92
5Ac Liceo Classico
BARTOLUCCI SOFIA 8.17
CHIARINI ELENA 9.67
FABBRI MARTINA 8.17
NERI PIETRO 8.25
PETRINI ELETTRA 8.83
RABITI ELENA 8.67
ZATTONI MARIA 8.33
VERSARI CECILIA 8.50
5AE Liceo delle Scienze Umane opzione "Economico S"
BRICCOLANI CLAUDIA 8.42
GALLI AURORA 8.58
MARTINI CHANTAL 8.75
MATTEUCCI FRANCESCA 8.50
MONTI LETIZIA 8.08
RIGONI MATTEO 8.08
5Al Liceo Linguistico - Esabac
BRENAGGI SUSANNA 8.25
FAGGIOTTO GIULIA 8.33
KAPLLANI ALESSIA 8.75
MAMBELLI LUCIA 8.33
NARDI ANNA 8.42
TISSELLI MARIA VITTORIA 8.17
VASUMI CHIARA 9.08
5Au Liceo delle Scienze Umane
GALEOTTI CHIARA 8.25
INNOCENTI GIULIA 8.08
MEDICI VALERIA 8.08
PRATI CATERINA 8.33
ZACCARELLI SOFIA 8.25
5Bc Liceo Classico
CASADEI MONTI SOFIA 9.83
CHEN QIN 8.50
MUSCOLINO SILVIA 9.58
NOCELLA CLARISSA CLARE 8.08
PORTOLANI VIOLA 8.08
GALLEGATI CARLOTTA 8.83
MENGOZZI ANITA 8.67
5Bl Liceo Linguistico
AMEDEI BIANCA 8.67
AMORUSO ILENIA 8.58
BERTI ASIA 8.50
BOMBARDI CECILIA 9.08
CURCIO GRETA 8.58
FERRAIUOLO ROSSELLA 8.75
GIOVANNINI ANASTASIA 8.67
GROZE LARISA ALEXANDRA 8.08
MARCHESELLI MARIA LETIZIA 9.08
MORDENTI GIADA 8.33
NERI ELISA 8.33
PAVARINI LISA 9.17
ROSSI MARTINA 8.25
UGOLINI RACHELE 9.58
VADI CAMILLA 8.08
POMPIGNOLI MIRIAM 8.25
RICCI EMMA 8.08
5Bu Liceo delle Scienze Umane
CALDARA MICHELA 8.83
FAGGIOTTO ELENA 8.42
GALEOTTI ANITA 9.17
MAGISTRI MELISSA 8.50
PIACQUADIO LUCIA 9.17
RESTELLI LIA 8.50
SIGNANI ANGELICA 8.50
STRADAIOLI SARA 8.92
ZACCARIA ANNA 8.17
ZANGARA VITTORIA 9.17
ZANONI MICHELA 8.67
5cl Liceo Linguistico
BALZANI ALESSANDRA 8.67
CAMPACCI CAMILLA 8.67
CIAPPELLI GAIA 8.17
CORTESI IRENE 8.08
DALL'AGATA ASYA 8.08
FOCACCIA GIULIA 8.50
GARDIN CAMILLA 8.58
MANCOSU RACHELE 8.58
MANTELLINI MARTINA 8.67
SARAGONI LUCREZIA 8.08
SIROTTI FEDERICA 8.25
PASCALI GRETA 8.67
5Cu Liceo delle Scienze Umane
RAVAIOLI GIADA 8.08
IMPERIALE FEDERICO 9.08
5Dl Liceo Linguistico
BENATI CHIARA 8.83
CUCCHI FRANCESCA 8.17
DI CARLO GIULIA MARIA 8.25
MORDENTI RACHELE 8.50
PRATI MANUELA 8.50
VITALI GAIA 8.08
VITALI GIULIA 8.58
ZITO ZOE 8.08
5du Liceo delle Scienze Umane
CESARONI ANNA 8.50
DECARLI SILVIA 8.08
GIOVANNINI NICOLE 8.08
LINARI CHIARA 9.08
NERI FEDERICA 9.08
PAZZI MARTINA 8.50
SALVI ALESSANDRA 8.42
SCALINI IRENE 8.33
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