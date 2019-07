Maturità 2019, sono 207 gli studenti diplomati del Liceo Scientifico. Tante le lodi: l'elenco dei bravissimi

E' tempo di vacanza per i 207 diplomati del Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli" di Forlì, che hanno sostenuto l'esame di maturità. Sono cinque i "laudati": si tratta di Marco Zambianchi della 5°B; di Giulia Casadei, e Rocco Toschi della 5°D; di Lorenzo Giunchi, Alessandro Vio e Francesca Mancini della 5°I. Sono undici coloro che hanno conseguito il diploma col massimo dei voti: si tratta di Filippo Leonetti e Sara Lombini della 5°D; di Benedetta Balzani, Claudia Chiaromonte e Amelia Rusticali della 5°H; Anna Benini, Chiara Lambruschi, Francesco Pivi e Sabrina Ricci della 5°I; di Niccolò Martini della 5°E Scienze Applicate; e di Rebecca Rubertelli della 5°F Sportivo.

Sono ben 873 gli studenti ammessi all'anno successivo con una pagella senza insufficienze. Sono 202 quelli col giudizio sospeso, mentre 33 quelli che dovranno ripetere l'anno. Nel dettaglio, il primo anno è stato frequentato da 317 studenti: di questi 242 (119 maschi e 123 femmine) sono stati promossi con la piena sufficienza, mentre coloro che hanno avuto la promozione con l'asterisco accanto al "sei" sono 61. Quattordici dovranno invece frequentare nuovamente la prima. Gli ammessi al terzo anno sono 266 (152 maschi e 114 femminie), mentre quelli col giudizio sospeso 56 ed i non ammessi otto.

In terza sono 181 (86 maschi e 95 femmine) i promossi senza debiti, 42 quelli col giudizio sospeso e otto i bocciati. Saranno 184 (95 maschi e 89 femminie) i liceali che nell'anno scolastico 2019-2020 frequenteranno la quinta, mentre in 43 sono stati ammessi con la sospensione del giudizio. Solo tre i bocciati. Hanno affrontato la maturità 113 maschi e 94 femmine, mentre in due dovranno ripetere la quinta. Complessivamente tra il primo e quarto anno sono 370 coloro che sono stati promossi con una media uguale o superiore all'8: spicca il 10 di Arcadia Cipolla della 2°N, mentre in 66 hanno avuto una pagella da 9.

I voti della maturità

5°B SCIENTIFICO

1 AGOSTINI BIANCA 77

2 BASSETTI DELIA 64

3 BIORDI FRANCESCA76

4 BISACCHI MATILDE 82

5 BONAMICI LUCIA MARIA 93

6 BURATTINI MICHELANGELO 95

7 CATANI RICCARDO 67

8 CIANI CHIARA 74

9 DE LORENZI CHIARA 92

10 FLAMIGNI LUIGI 82

11 FLORA LEONARDO 80

12 GAGLIARDI FEDERICA 67

13 GALATO MARTA 88

14 PERON LORENZO 75

15 ROSA LUCA 83

16 SANGIORGI FRANCESCO 76

17 SARASINI GIULIA 90

18 SEVERI ALESSANDRO 82

19 SPANU LUCA 68

20 TEDALDI GIOVANNI 82

21 ZAMBIANCHI MARCO 100 e lode

5°D SCIENTIFICO

1 ARMELI GIORGIA 93

2 AZZARONI ENRICO 92

3 BALESTRA MARTA 94

4 BALZANI LUCREZIA 81

5 BRESCIANI ASIA 80

6 CASADEI GIULIA 100 e lode

7 CASAMENTI NICOLA 66

8 CECCHI LORENZO 82

9 CHIOCCA SARA 90

10 CHITU CRISTINA STEFANIA 98

11 COLLINI LIAM 72

12 GHINI RICCARDO 91

13 GUARDIGLI MATTEO 88

14 JIANG CAMILLA 68

15 LAGHI VALENTINA 77

16 LEONETTI FILIPPO 100

17 LOMBINI SARA 100

18 MASSA MATTIA 86

19 MATTEUCCI SARA 62

20 PETRI GIULIA 67

21 QUOTADAMO GIACOMO 72

22 SOLFRINI FILIPPO 85

23 TOSCHI ROCCO 100 e lode

24 VALBONETTI NICOLE 88

5°G

1 ALTAMURA ELISABETTA 90

2 AMARETTI CECILIA 65

3 BENERICETTI MATTIA 81

4 BIONDI LORENZO 93

5 CANESTRINI NOEMI 76

6 CORTESI BARTOLOMEO 85

7 FANTINI CORINNA 74

8 FUSAROLI CASADEI CHIARA 96

9 GATTI ILARIA 69

10 GIUNCHI LORENZO 100 e lode

11 HAJDARI ARBESA 63

12 IACUZZI CATERINA 88

13 MORDENTI FILIPPO 72

14 NANNI LUCA 63

15 PANZAVOLTA ALICE 70

16 PIZZI MARGHERITA 73

17 RICCIATO ALICE 80

18 ROSSI ANNA 82

19 SARAGONI FILIPPO 65

20 SOLDANI MARIANNA 93

21 STAGI DAVIDE 98

22 STANGHELLINI BIANCA MARIA 96

23 VIO ALESSANDRO 100 e lode

24 ZAVOLI FRANCESCO 75

25 ZONTA MARGHERITA 68

5°H

1 ALBERTINI EDOARDO 73

2 BALZANI BENEDETTA 100

3 CASADEI ANNA 75

4 CASADEI CALANNA 76

5 CASELLI ELENA 94

6 CERASOLI EMMA 74

7 CERVELLERA PAOLA 75

8 CHIAROMONTE CLAUDIA 100

9 CIOCCA ALESSIA 84

10 GALEOTTI GREGORIO 97

11 GIORNELLI CHIARA 78

12 GRILLI LORENZO 67

13 MARESCOTTI MATTIA 70

14 MASOTTI RICCARDO 65

15 ORONTI CHIARA 93

16 PAMBIANCO PIETRO 66

17 PRATI ALESSANDRO 60

18 RAGGI LUIGI 67

19 RINIERI ELISA 70

20 RUSTICALI AMELIA 100

21 VALENTE CAMILLA 79

22 VENTURI ESTER 95

23 VESPIGNANI GIOVANNI 81

24 ZAMPIGA RICCARDO 70

25 ZANETTI MARTINA 68



5°I SCIENTIFICO

1 AGRESTI RICCARDO 96

2 ALOCCHI FEDERICA 81

3 BELLINI CARLO ALFONSO 71

4 BENINI ANNA 100

5 BITRI GABRIEL 69

6 CAMPANA CARLO 64

7 GASPARI ANNALISA 74

8 GATTA LUCIA 79

9 GHETTI MATTEO 71

10 GRANDI RICCARDO 71

11 LAMBRUSCHI CHIARA 100

12 LUCCARONI LUCREZIA 72

13 MALDINI SILVIA 67

14 MANCINI FRANCESCA 100 e lode

15 MERCATALI FRANCESCO 72

16 MERCURIALI ELENA 85

17 MIGNOGNA LORENZO 74

18 ORSINI GIACOMO 94

19 PATUANO EMANUELE 70

20 PEDRIZZI CARLO ANDREA 72

21 PIVI FRANCESCO 100

22 RICCI SABRINA 100

23 ROSSI RICCARDO 77

24 STANZANI MATTIA 62

25 VALPIANI ALESSANDRA 70

26 VINCENZI MATTIA 60

5ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

1 AGNOLETTI MARIA MARGHERITA 70

2 CALBOLI GIACOMO 63

3 DE DONNO SOFIA 70

4 DI LORENZO FRANCESCO 80

5 FARNETI ALESSANDRO 64

6 FRASSINETI ILARIA 68

7 GARDINI PIETRO 60

8 MELANDRI FILIPPO 65

9 OLIVA ALESSANDRA 74

10 RICEPUTI ALESSANDRO 85

11 ROSSI ALESSIO 78

12 ROSSI FEDERICO 60

13 RUFFILLI ILARIA 86

14 SANSONI ELISABETTA 95

15 TASSINARI LEONARDO 97

16 TICHINDELEAN RAUL BENIAMIN 73

17 TRIOSSI EDOARDO 65

18 VANGONE SALVATORE 77

19 VARO PIER FRANCESCO 83

5CSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

1 BRICCOLANI SOFIA 60

2 CANALI LORENZO 60

3 COSIMO ALESSIO 61

4 COSTA RACHELE 69

5 FARNETI ELENA 80

6 GRASSINI MATTIA 70

7 LAGHI MIRCO 74

8 LENA FRANCESCO 76

9 MAKIL ASMAE 60

10 MARCHETTI RICCARDO 60

11 MARTINETTI NICOLAS 96

12 MATTEUCCI FILIPPO 98

13 MILANDRI SOFIA 75

14 MISEROCCHI PAOLA 73

15 MONTI FEDERICA 84

16 NIERO STEFANO 73

17 ORIOLI GIULIO 70

18 PACESCHI CHIARA 74

19 PALUMBO LUCA 71

20 PIOVACCARI MATTEO 60

21 PUSCASU ANDREEA 72

22 RAUTI LICIA 77

23 SELVAGGIO ALESSIO 60

24 TARTAGNI MANUEL 72

5ESA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

1 BALBUZAN RALUCA-RUXANDRA 74

2 BALDINI VERONICA 71

3 BATANI FEDERICA 69

4 BELEFFI MATTEO 80

5 BINI ALESSANDRO 71

6 BISERNI BIANCA MARIA 72

7 CASADEI ALESSANDRO 68

8 DI GIOSAFFATTE FRANCESCO 78

9 FACIBENI ELEONORA 86

10 FERRINI MIRKO 60

11 FILIPELLI PETER 64

12 FREGNANI GIANMARCO 63

13 MARTINI NICOLO' 100

14 MONTI VALENTINA 80

15 MORGANTINI VALERIO 74

16 OROSANU DAVID ANDREI 60

17 PORCELLINI LETIZIA 80

18 RANDI RICCARDO 67

19 RAVAIOLI ARTURO 69

20 RINALDINI NICOLO' 66

21 RUSCELLI FEDERICO 66

22 SANTOLINI RAFFAELLO 70

23 TREOSSI LEONARDO 67

24 ZANNOTTI LETIZIA 80

5F SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

1 BRUNO ALESSIA93

2 BUFFETTI GOFFREDO MANFREDI 74

3 BURNACCI LUCIA 95

4 CARDELLA ELENA 88

5 COLLINELLI LEONARDO 71

6 CONTI GABRIELE 60

7 FARNETI RICCARDO 90

8 FIUMANA RICCARDO 70

9 LINGUERRI MATTEO 98

10 MASSA RICCARDO 60

11 QUADALTI ASIA 98

12 RUBERTELLI REBECCA 100

13 SCANTAMBURLO RICCARDO 67

14 SEDIOLI DAVIDE 60

15 SIBONI NICOLE 66

16 SILVESTRI EDOARDO 65

17 SPAZZOLI FRANCESCA 69

18 TASSINARI LORENZO 75

19 UGOLINI LEONARDO 83