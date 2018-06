Liceo Scientifico, una vacanza oltre l'8 per 285 studenti: l'elenco dei bravissimi

Il Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci De Calboli" ha ufficializzato i nomi degli studenti promossi all'anno scolastico 2018-2019 con una media uguale o superiore all'8. Sono complessivamente 285, di cui 42 con la media oltre il 9. L'anno scolastico 2017-2018 è stato frequentato da 1224 giovani: escluse le quinte (193 gli ammessi alla maturità), sono stati promossi con la piena sufficienza in 786 (417 maschi e 369 femminine), mentre sono stati ammessi all'anno successivo, ma col giudizio sospeso (cioè con almeno una materia insufficienti) in 204 (125 maschi e 79 femmine). Sono 40 i bocciati (24 maschi e 16 femmine).

In 343 hanno frequentato la prima, 264 dei quali promossi e 13 bocciati (per 66 studenti il giudizio è sospeso). Il secondo anno è stato frequentato da 238 alunni: in 13 dovranno ripeterlo, in 57 dovranno sostenere la prova di recupero della materia insufficiente, mentre i restanti 168 sono stati promossi senza "asterischi" sulle materie. Per quanto riguarda i 237 studenti di terza, 184 sono quelli ammessi in quarta, 43 quelli promossi col giudizio sospeso, mentre dovranno ripetere l'anno in dieci. Infine sono stati promossi in quinta in 170, 38 con il voto sospeso, mentre in quattro dovranno ripetere il quarto anno.

BRUSCHI ANGELICA 1A 8,1

JARZABEK TOMASZ 1A 8,9

RAVAIOLI ILARIA 1A 8

CASADEI LORENZO 1B 8,9

CERVELLATI ALICE 1B 8,3

CIGNANI PIETRO 1B 8,4

DOMENICONI MARTINA 1B 8

FLAMIGNI LUCIA 1B 8,3

GARDELLI EDOARDO 1B 8,1

GHETTI RICCARDO 1B 8

RUSTIGNOLI ANITA 1B 8,5

BARTOLINI LORENZO 1C 8

BONAMICI LORENZO 1C 9,3

CALISESI GIORGIA 1C 8,1

MARTELLI GAIA 1C 8,6

MERCURI FRANCESCO 1C 8

MONTI ALESSANDRO 1C 8,5

MOSCONI MATTEO 1C 8,2

SULIANI DANIELE 1C 8,4

TAMPELLINI FRANCESCA 1C 8,7

BATANI REBECCA 1D 8,1

CRETA NICOLO' 1D 8,4

DONATI MARCO 1D 8,7

LOMBARDI NICOLA 1D 9

MALAGUTI MARTA 1D 8

PONTI MATTEO 1D 8,7

CANELLI RICCARDO 1E 8,2

PAGGETTI MARCO 1E 8,7

PANZAVOLTA GIULIA 1E 8,1

ALOISI FRANCESCO AMEDEO 1F 9

BERTOZZI LORENZO 1F 8,3

BERTOZZI MATTEO 1F 8

DE PASCALIS NICOLO' 1F 8,3

AUDINO ALESSIA 1G 8,1

BELLAVISTA MATILDE 1G 8,2

BIAVATI ANNA 1G 8,4

GAGLIOTI ALESSIA 1G 8,8

GRAZIANI EDOARDO 1G 8,4

MASOTTI AGNESE 1G 9

MAZZONI ELIA 1G 8

PINI DALIA 1G 8

POLLICE SOFIA 1G 8,7

QIU KANGZHE 1G 8,8

RAVAIOLI LORENZO 1G 8,1

SIBONI TOMMASO 1G 8,8

TAHA ABSA 1G 8,4

CASADEI SAMUELE 1H 8,1

MONTANARI EDOARDO 1H 8,3

RUBBOLI ARIANNA 1H 8,3

SIGNANI FRANCESCO 1H 8

VASUMINI TOMMASO 1H 8,2

BRICCOLANI MARTINA 1I 9,2

CASAMENTI VIRGINIA 1I 8,5

COCQUIO GIULIO 1I 8,5

FLAMINI ALESSIA 1I 9,1

GENTILI MADDALENA 1I 9,1

RICCI MARTINA 1I 8

SERI CHIARA 1I 8,8

SERRA PIETRO 1I 8,3

AVONI CHIARA 1L 8

CARPI SIMONE 1L 8,3

MAMINI ALESSANDRO 1L 8,5

ZANELLI DAVIDE 1L 8,1

DE GORI LUCIA 1M 8,7

FLORA MARCO 1M 8,4

GESSAROLI FILIPPO 1M 8,2

MACCORA STEFANO 1M 8,7

MALTONI MARCO 1M 9,2

NOVAGA GIULIA 1M 8,2

PIERI COSIMO 1M 8,1

PONDINI FEDERICA 1M 8,2

SUPRANI SOFIA 1M 8,3

BISERNI FILIPPO 1N 8

CASTAGNOLI ALIDA 1N 8,4

CIPOLLA ARCADIA 1N 9,7

DE SANTIS CRISTIAN 1N 8,2

FABBRI FEDERICA 1N 8,2

LIN ZHENZHOU GIOVANNI 1N 8,1

BISERNI EMMA MARIA 1O 9,2

FRASCONI LAURA 1O 8

MERENDI MARILIA 1O 9,1

RANIERI LUCILLA 1O 9,1

ROSETTI MICHELA 1O 8

CORBARA GIORGIA 2A 8,2

GEMELLI ANDREA 2A 8,6

NANNETTI ARIANNA 2A 8,2

POLIZIANI CAMILLA 2A 8,6

ZATTONI FRANCESCO 2A 8,5

BETTINI LISA 2B 8,9

FRASSINETI ANNA 2B 8,7

GRAMELLINI FRANCESCO 2B 8

STROCCHI SERENA 2B 8,2

ZAHIRI MERIAM 2B 9

BANDINI CLAUDIA 2C 8

BERTINI MARIA VITTORIA 2D 8,5

GARDINI ALESSANDRO 2D 8,1

IANUALE RICCARDO 2D 8

LAZZARINI LORENZO 2D 8,9

MANUCCI EDOARDO 2D 8

FOSCHI GIOVANNI 2E 9

MORGAGNI SIMONE 2E 8,2

TARGHINI ELISA 2E 8,5

TUMIDEI FEDERICO 2E 8,4

VALENTI GIOVANNI 2E 8,1

CALVANESE ELISA 2F 9,1

DONATI MICHELA 2F 8

ABIR UASILA 2G 8,3

BERGOSSI CESARE 2G 8,8

BONALI ELENA 2G 8,3

CAPANO GIOVANNI GUIDO 2G 9,5

CARPEGGIANI OLIVIA 2G 8,3

GIANSANTE BEATRICE 2G 8,1

GIULIANINI ANITA 2G 8,4

MANCINI FILIPPO 2G 8,3

MENGOLI NICOLA 2G 8

AMICI SOFIA 2H 8,1

BISSI SARA 2H 8

CAPACCI LUCA 2H 8,4

NIKA FLORA 2H 8,2

RAVAIOLI FRANCESCA 2H 8

SANTORELLI ALISSA 2H 8,8

SCARAVELLI SERGIO 2H 8,2

CASADEI FILIPPO 2I 9,6

FRANCHINI ALICE 2I 8,2

GABBRIELLI LAVINIA 2I 8

GASPARI MICHELA 2I 9

LANDI DIEGO 2I 8,3

LOCATELLI LORENZO 2I 8,2

MASTALIA VERA 2I 8,6

SCALINI ALESSIA 2I 8,8

VALBONESI LUCA 2I 8,3

AMATI FILIPPO 2L 8,2

BARTOLI CATERINA 2L 8,1

BERNARDI CATERINA 2L 8,1

BRUGUGNOLI RUGGERO 2L 8,1

MASSI ALESSANDRO 2L 8

OLIVONI LISA 2L 8,7

TEDALDI ALICE 2L 8,5

TRUCCHI RAFFAELLA 2L 8,3

BUCCI FEDERICO 3A 8,3

IMPAGNATIELLO MARCO 3A 8,1

MARTINENGO LUCIA 3A 8,3

PANTIERI MARCO 3A 8,5

PREDA MATTEO 3A 8,1

SCHEDA LORENZO 3A 8,1

SPADAZZI ROAN 3A 9,2

FABBRI RICCARDO 3B 9,2

LANZI FRANCESCA 3B 8

MERCURIALI NICOLA 3B 8,5

MONTANARI ALICE 3B 8,4

PRETOLANI FILIPPO 3B 8,8

SCALA GIORGIA 3B 8,3

SIROTTI GIULIA 3B 8,6

TASSINARI ANGELA 3B 8,2

TUMEDEI LEONARDO 3B 8,6

ZANOTTI NICCOLO' 3B 8,5

CANALI LORENZO 3C 8,5

FALCHI NICOLA 3C 8,1

LOTTI JACOPO 3C 8,8

MENGOLINI ANDREA 3C 8,6

PATARCHI SIMONE 3C 8,3

PENTOLI FRANCESCO 3C 8,3

PIOLANTI SOPHIA 3C 9,5

POGGIOLINI MARIA CRISTINA 3C 8,6

RASI SOFIA 3C 8,5

BABINI MATILDE 3D 8

BALZANI CESARE MARIA 3D 9,7

BALZANI SOFIA 3D 9,4

BARTOLINI MARGHERITA 3D 8

CLEMENTINI SOFIA 3D 8,4

CORDARA MATTIA 3D 8,5

FRASSINETI LETIZIA 3D 8,1

GARDELLI ALESSIO 3D 9,3

PAGLIAI FRANCESCA 3D 8,1

PONTI GIULIA 3D 9,5

SCOZZOLI GIULIA 3D 8,5

SENZANI SILVIA 3D 8

AGATENSI MARCO 3E 8,6

BABINI GIOVANNI 3E 8,8

BERTOZZI PIETRO 3E 9,1

COVERI ELENA 3E 8,5

FORGANI MATTEO 3E 8,4

MINATI MATTEO 3E 8,6

NATALINO LORENZO 3E 8

YE XIN 3E 9,2

ZACCHERONI ANNA 3E 8,1

CAPPELLI ELEONORA 3F 9,5

COLLINELLI GIADA 3F 8,1

KARPATI DAISY 3F 8,1

SALVATORE MANUEL 3F 8,2

ANDREASI BASSI LAURA 3G 8,1

BONDI GIORGIA 3G 8,6

CAMPACCI SANDRA 3G 8,2

CASADIO AGNESE 3G 8,1

DUBLINI SARA 3G 8,6

GOVONI CATERINA 3G 8,1

GREGORI GIULIA 3G 8,1

IACCO ANDREA 3G 9,5

RUSTICALI MARTINA 3G 8,2

SICCARDO GIOELE 3G 8,1

TAMPIERI GIORGIA 3G 8,4

VERSARI FEDERICO 3G 8,1

BENZI GIULY 3H 8,1

BERTOZZI ALESSIO 3H 8,4

GESSAROLI MATTEO 3H 8,5

LEPORE ROBERTO 3H 8

MARISI SARA 3H 8,5

BANDINI MATTEO 3I 8,6

CRESCENTI SARA 3I 8,6

GIOVANNETTI SILVIA 3I 9,2

GRAMELLINI ELENA 3I 9,1

MONTI CHIARA 3I 8,2

PANTOLI CATERINA 3I 8,3

PAZZI MARCO 3I 8,8

RAGGI GIOVANNI 3I 8,1

ROSSI ELENA 3I 8,5

SALA VITTORIA 3I 8,1

STURLESE ANDREA 3I 8,2

RICEPUTI ALESSANDRO 4A 8,2

ROSSI ALESSIO 4A 8

RUFFILLI ILARIA 4A 8,2

SANSONI ELISABETTA 4A 8,7

TASSINARI LEONARDO 4A 8,5

VARO PIER FRANCESCO 4A 8,5

AGOSTINI BIANCA 4B 8,3

BONAMICI LUCIA MARIA 4B 8,2

BURATTINI MICHELANGELO 4B 8,9

CIANI CHIARA 4B 8,1

DE LORENZI CHIARA 4B 8,4

GALATO MARTA 4B 8,3

SARASINI GIULIA 4B 8,2

TEDALDI GIOVANNI 4B 8,2

ZAMBIANCHI MARCO 4B 9,5

FARNETI ELENA 4C 8,2

LAGHI MIRCO 4C 8,9

MARTINETTI NICOLAS 4C 8,6

MATTEUCCI FILIPPO 4C 9,1

MILANDRI SOFIA 4C 8,4

MISEROCCHI PAOLA 4C 8,1

MONTI FEDERICA 4C 8,7

PACESCHI CHIARA 4C 8,6

PALUMBO LUCA 4C 8,3

RAUTI LICIA 4C 8,1

AZZARONI ENRICO 4D 8,1

CASADEI GIULIA 4D 9,5

CHITU CRISTINA STEFANIA 4D 9,2

GHINI RICCARDO 4D 8,1

GUARDIGLI MATTEO 4D 8

LEONETTI FILIPPO 4D 9,2

LOMBINI SARA 4D 8,1

TOSCHI ROCCO 4D 9,5

VALBONETTI NICOLE 4D 8

FACIBENI ELEONORA 4E 8,5

MARTINI NICOLO' 4E 8,1

BRUNO ALESSIA 4F 8,3

BURNACCI LUCIA 4F 8,4

CARDELLA ELENA 4F 8,2

FARNETI RICCARDO 4F 8,1

LINGUERRI MATTEO 4F 8,6

QUADALTI ASIA 4F 8,5

RUBERTELLI REBECCA 4F 8,5

UGOLINI LEONARDO 4F 8,2

BIONDI LORENZO 4G 8,1

FUSAROLI CASADEI CHIARA 4G 8,1

GIUNCHI LORENZO 4G 9,1

STAGI DAVIDE 4G 8,3

STANGHELLINI BIANCA MARIA 4G 8,5

VIO ALESSANDRO 4G 9,4

BALZANI BENEDETTA 4H 8,8

CASELLI ELENA 4H 8,2

CHIAROMONTE CLAUDIA 4H 9,2

CIOCCA ALESSIA 4H 8,1

GALEOTTI GREGORIO 4H 8,3

ORONTI CHIARA 4H 8,7

RUSTICALI AMELIA 4H 9,1

VENTURI ESTER 4H 8,2

AGRESTI RICCARDO 4I 8,8

ALOCCHI FEDERICA 4I 8,1

BENINI ANNA 4I 9,7

LAMBRUSCHI CHIARA 4I 8,5

MANCINI FRANCESCA 4I 9,1

MERCURIALI ELENA 4I 8,6

ORSINI GIACOMO 4I 8,3

PIVI FRANCESCO 4I 8,6

RICCI SABRINA 4I 8,8