Sezioni

Cronaca

Sezioni
Cronaca

Liceo Scientifico, una vacanza oltre l'8 per 285 studenti: l'elenco dei bravissimi

L'anno scolastico 2017-2018 è stato frequentato da 1224 giovani

Redazione

Il Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci De Calboli" ha ufficializzato i nomi degli studenti promossi all'anno scolastico 2018-2019 con una media uguale o superiore all'8. Sono complessivamente 285, di cui 42 con la media oltre il 9. L'anno scolastico 2017-2018 è stato frequentato da 1224 giovani: escluse le quinte (193 gli ammessi alla maturità), sono stati promossi con la piena sufficienza in 786 (417 maschi e 369 femminine), mentre sono stati ammessi all'anno successivo, ma col giudizio sospeso (cioè con almeno una materia insufficienti) in 204 (125 maschi e 79 femmine). Sono 40 i bocciati (24 maschi e 16 femmine).

In 343 hanno frequentato la prima, 264 dei quali promossi e 13 bocciati (per 66 studenti il giudizio è sospeso). Il secondo anno è stato frequentato da 238 alunni: in 13 dovranno ripeterlo, in 57 dovranno sostenere la prova di recupero della materia insufficiente, mentre i restanti 168 sono stati promossi senza "asterischi" sulle materie. Per quanto riguarda i 237 studenti di terza, 184 sono quelli ammessi in quarta, 43 quelli promossi col giudizio sospeso, mentre dovranno ripetere l'anno in dieci. Infine sono stati promossi in quinta in 170, 38 con il voto sospeso, mentre in quattro dovranno ripetere il quarto anno.

BRUSCHI    ANGELICA    1A    8,1
JARZABEK    TOMASZ    1A    8,9
RAVAIOLI    ILARIA    1A    8
CASADEI    LORENZO    1B     8,9
CERVELLATI    ALICE    1B     8,3
CIGNANI    PIETRO    1B     8,4
DOMENICONI    MARTINA    1B     8
FLAMIGNI    LUCIA    1B     8,3
GARDELLI    EDOARDO    1B     8,1
GHETTI    RICCARDO    1B     8
RUSTIGNOLI    ANITA    1B     8,5
BARTOLINI    LORENZO    1C    8
BONAMICI    LORENZO    1C    9,3
CALISESI    GIORGIA    1C    8,1
MARTELLI    GAIA    1C    8,6
MERCURI    FRANCESCO    1C    8
MONTI    ALESSANDRO    1C    8,5
MOSCONI    MATTEO    1C    8,2
SULIANI    DANIELE    1C    8,4
TAMPELLINI    FRANCESCA    1C    8,7
BATANI    REBECCA    1D     8,1
CRETA    NICOLO'    1D     8,4
DONATI    MARCO    1D     8,7
LOMBARDI    NICOLA    1D     9
MALAGUTI    MARTA    1D     8
PONTI    MATTEO    1D     8,7
CANELLI    RICCARDO    1E    8,2
PAGGETTI    MARCO    1E    8,7
PANZAVOLTA    GIULIA    1E    8,1
ALOISI    FRANCESCO AMEDEO    1F       9
BERTOZZI    LORENZO    1F       8,3
BERTOZZI    MATTEO    1F       8
DE PASCALIS    NICOLO'    1F       8,3
AUDINO    ALESSIA    1G    8,1
BELLAVISTA    MATILDE    1G    8,2
BIAVATI    ANNA    1G    8,4
GAGLIOTI    ALESSIA    1G    8,8
GRAZIANI    EDOARDO    1G    8,4
MASOTTI    AGNESE    1G    9
MAZZONI    ELIA    1G    8
PINI    DALIA    1G    8
POLLICE    SOFIA    1G    8,7
QIU    KANGZHE    1G    8,8
RAVAIOLI    LORENZO    1G    8,1
SIBONI    TOMMASO    1G    8,8
TAHA    ABSA    1G    8,4
CASADEI    SAMUELE    1H    8,1
MONTANARI    EDOARDO    1H    8,3
RUBBOLI    ARIANNA    1H    8,3
SIGNANI    FRANCESCO    1H    8
VASUMINI    TOMMASO    1H    8,2
BRICCOLANI    MARTINA    1I    9,2
CASAMENTI    VIRGINIA    1I    8,5
COCQUIO    GIULIO    1I    8,5
FLAMINI    ALESSIA    1I    9,1
GENTILI    MADDALENA    1I    9,1
RICCI    MARTINA    1I    8
SERI    CHIARA    1I    8,8
SERRA    PIETRO    1I    8,3
AVONI    CHIARA    1L    8
CARPI    SIMONE    1L    8,3
MAMINI    ALESSANDRO    1L    8,5
ZANELLI    DAVIDE    1L    8,1
DE GORI    LUCIA    1M    8,7
FLORA    MARCO    1M    8,4
GESSAROLI    FILIPPO    1M    8,2
MACCORA    STEFANO    1M    8,7
MALTONI    MARCO    1M    9,2
NOVAGA    GIULIA    1M    8,2
PIERI    COSIMO    1M    8,1
PONDINI    FEDERICA    1M    8,2
SUPRANI    SOFIA    1M    8,3
BISERNI    FILIPPO    1N    8
CASTAGNOLI    ALIDA    1N    8,4
CIPOLLA    ARCADIA    1N    9,7
DE SANTIS    CRISTIAN    1N    8,2
FABBRI    FEDERICA    1N    8,2
LIN    ZHENZHOU GIOVANNI    1N    8,1
BISERNI    EMMA MARIA    1O    9,2
FRASCONI    LAURA    1O    8
MERENDI    MARILIA    1O    9,1
RANIERI    LUCILLA    1O    9,1
ROSETTI    MICHELA    1O    8
CORBARA    GIORGIA    2A    8,2
GEMELLI    ANDREA    2A    8,6
NANNETTI    ARIANNA    2A    8,2
POLIZIANI    CAMILLA    2A    8,6
ZATTONI    FRANCESCO    2A    8,5
BETTINI    LISA    2B    8,9
FRASSINETI    ANNA    2B    8,7
GRAMELLINI    FRANCESCO    2B    8
STROCCHI    SERENA    2B    8,2
ZAHIRI    MERIAM    2B    9
BANDINI    CLAUDIA    2C    8
BERTINI    MARIA VITTORIA    2D    8,5
GARDINI    ALESSANDRO    2D    8,1
IANUALE    RICCARDO    2D    8
LAZZARINI    LORENZO    2D    8,9
MANUCCI    EDOARDO    2D    8
FOSCHI    GIOVANNI    2E    9
MORGAGNI    SIMONE    2E    8,2
TARGHINI    ELISA    2E    8,5
TUMIDEI    FEDERICO    2E    8,4
VALENTI    GIOVANNI    2E    8,1
CALVANESE    ELISA    2F    9,1
DONATI    MICHELA    2F    8
ABIR    UASILA    2G    8,3
BERGOSSI    CESARE    2G    8,8
BONALI    ELENA    2G    8,3
CAPANO    GIOVANNI GUIDO    2G    9,5
CARPEGGIANI    OLIVIA    2G    8,3
GIANSANTE    BEATRICE    2G    8,1
GIULIANINI    ANITA    2G    8,4
MANCINI    FILIPPO    2G    8,3
MENGOLI    NICOLA    2G    8
AMICI    SOFIA    2H    8,1
BISSI    SARA    2H    8
CAPACCI    LUCA    2H    8,4
NIKA    FLORA    2H    8,2
RAVAIOLI    FRANCESCA    2H    8
SANTORELLI    ALISSA    2H    8,8
SCARAVELLI    SERGIO    2H    8,2
CASADEI    FILIPPO    2I    9,6
FRANCHINI    ALICE    2I    8,2
GABBRIELLI    LAVINIA    2I    8
GASPARI    MICHELA    2I    9
LANDI    DIEGO    2I    8,3
LOCATELLI    LORENZO    2I    8,2
MASTALIA    VERA    2I    8,6
SCALINI    ALESSIA    2I    8,8
VALBONESI    LUCA    2I    8,3
AMATI    FILIPPO    2L    8,2
BARTOLI    CATERINA    2L    8,1
BERNARDI    CATERINA    2L    8,1
BRUGUGNOLI    RUGGERO    2L    8,1
MASSI    ALESSANDRO    2L    8
OLIVONI    LISA    2L    8,7
TEDALDI    ALICE    2L    8,5
TRUCCHI    RAFFAELLA    2L    8,3
BUCCI    FEDERICO    3A    8,3
IMPAGNATIELLO    MARCO    3A    8,1
MARTINENGO    LUCIA    3A    8,3
PANTIERI    MARCO    3A    8,5
PREDA    MATTEO    3A    8,1
SCHEDA    LORENZO    3A    8,1
SPADAZZI    ROAN    3A    9,2
FABBRI    RICCARDO    3B    9,2
LANZI    FRANCESCA    3B    8
MERCURIALI    NICOLA    3B    8,5
MONTANARI    ALICE    3B    8,4
PRETOLANI    FILIPPO    3B    8,8
SCALA    GIORGIA    3B    8,3
SIROTTI    GIULIA    3B    8,6
TASSINARI    ANGELA    3B    8,2
TUMEDEI    LEONARDO    3B    8,6
ZANOTTI    NICCOLO'    3B    8,5
CANALI    LORENZO    3C    8,5
FALCHI    NICOLA    3C    8,1
LOTTI    JACOPO    3C    8,8
MENGOLINI    ANDREA    3C    8,6
PATARCHI    SIMONE    3C    8,3
PENTOLI    FRANCESCO    3C    8,3
PIOLANTI    SOPHIA    3C    9,5
POGGIOLINI    MARIA CRISTINA    3C    8,6
RASI    SOFIA    3C    8,5
BABINI    MATILDE    3D    8
BALZANI    CESARE MARIA    3D    9,7
BALZANI    SOFIA    3D    9,4
BARTOLINI    MARGHERITA    3D    8
CLEMENTINI    SOFIA    3D    8,4
CORDARA    MATTIA    3D    8,5
FRASSINETI    LETIZIA    3D    8,1
GARDELLI    ALESSIO    3D    9,3
PAGLIAI    FRANCESCA    3D    8,1
PONTI    GIULIA    3D    9,5
SCOZZOLI    GIULIA    3D    8,5
SENZANI    SILVIA    3D    8
AGATENSI    MARCO    3E    8,6
BABINI    GIOVANNI    3E    8,8
BERTOZZI    PIETRO    3E    9,1
COVERI    ELENA    3E    8,5
FORGANI    MATTEO    3E    8,4
MINATI    MATTEO    3E    8,6
NATALINO    LORENZO    3E    8
YE    XIN    3E    9,2
ZACCHERONI    ANNA    3E    8,1
CAPPELLI    ELEONORA    3F    9,5
COLLINELLI    GIADA    3F    8,1
KARPATI    DAISY    3F    8,1
SALVATORE    MANUEL    3F    8,2
ANDREASI BASSI    LAURA    3G    8,1
BONDI    GIORGIA    3G    8,6
CAMPACCI    SANDRA    3G    8,2
CASADIO    AGNESE    3G    8,1
DUBLINI    SARA    3G    8,6
GOVONI    CATERINA    3G    8,1
GREGORI    GIULIA    3G    8,1
IACCO    ANDREA    3G    9,5
RUSTICALI    MARTINA    3G    8,2
SICCARDO    GIOELE    3G    8,1
TAMPIERI    GIORGIA    3G    8,4
VERSARI    FEDERICO    3G    8,1
BENZI    GIULY    3H    8,1
BERTOZZI    ALESSIO    3H    8,4
GESSAROLI    MATTEO    3H    8,5
LEPORE    ROBERTO    3H    8
MARISI    SARA    3H    8,5
BANDINI    MATTEO    3I    8,6
CRESCENTI    SARA    3I    8,6
GIOVANNETTI    SILVIA    3I    9,2
GRAMELLINI    ELENA    3I    9,1
MONTI    CHIARA    3I    8,2
PANTOLI    CATERINA    3I    8,3
PAZZI    MARCO    3I    8,8
RAGGI    GIOVANNI    3I    8,1
ROSSI    ELENA    3I    8,5
SALA    VITTORIA    3I    8,1
STURLESE    ANDREA    3I    8,2
RICEPUTI    ALESSANDRO    4A    8,2
ROSSI    ALESSIO    4A    8
RUFFILLI    ILARIA    4A    8,2
SANSONI    ELISABETTA    4A    8,7
TASSINARI    LEONARDO    4A    8,5
VARO    PIER FRANCESCO    4A    8,5
AGOSTINI    BIANCA    4B    8,3
BONAMICI    LUCIA MARIA    4B    8,2
BURATTINI    MICHELANGELO    4B    8,9
CIANI    CHIARA    4B    8,1
DE LORENZI    CHIARA    4B    8,4
GALATO    MARTA    4B    8,3
SARASINI    GIULIA    4B    8,2
TEDALDI    GIOVANNI    4B    8,2
ZAMBIANCHI    MARCO    4B    9,5
FARNETI    ELENA    4C    8,2
LAGHI    MIRCO    4C    8,9
MARTINETTI    NICOLAS    4C    8,6
MATTEUCCI    FILIPPO    4C    9,1
MILANDRI    SOFIA    4C    8,4
MISEROCCHI    PAOLA    4C    8,1
MONTI    FEDERICA    4C    8,7
PACESCHI    CHIARA    4C    8,6
PALUMBO    LUCA    4C    8,3
RAUTI    LICIA    4C    8,1
AZZARONI    ENRICO    4D    8,1
CASADEI    GIULIA    4D    9,5
CHITU    CRISTINA STEFANIA    4D    9,2
GHINI    RICCARDO    4D    8,1
GUARDIGLI    MATTEO    4D    8
LEONETTI    FILIPPO    4D    9,2
LOMBINI    SARA    4D    8,1
TOSCHI    ROCCO    4D    9,5
VALBONETTI    NICOLE    4D    8
FACIBENI    ELEONORA    4E    8,5
MARTINI    NICOLO'    4E    8,1
BRUNO    ALESSIA    4F    8,3
BURNACCI    LUCIA    4F    8,4
CARDELLA    ELENA    4F    8,2
FARNETI    RICCARDO    4F    8,1
LINGUERRI    MATTEO    4F    8,6
QUADALTI    ASIA    4F    8,5
RUBERTELLI    REBECCA    4F    8,5
UGOLINI    LEONARDO    4F    8,2
BIONDI    LORENZO    4G    8,1
FUSAROLI CASADEI    CHIARA    4G    8,1
GIUNCHI    LORENZO    4G    9,1
STAGI    DAVIDE    4G    8,3
STANGHELLINI    BIANCA MARIA    4G    8,5
VIO    ALESSANDRO    4G    9,4
BALZANI    BENEDETTA    4H    8,8
CASELLI    ELENA    4H    8,2
CHIAROMONTE    CLAUDIA    4H    9,2
CIOCCA    ALESSIA    4H    8,1
GALEOTTI    GREGORIO    4H    8,3
ORONTI    CHIARA    4H    8,7
RUSTICALI    AMELIA    4H    9,1
VENTURI    ESTER    4H    8,2
AGRESTI    RICCARDO    4I    8,8
ALOCCHI    FEDERICA    4I    8,1
BENINI    ANNA    4I    9,7
LAMBRUSCHI    CHIARA    4I    8,5
MANCINI    FRANCESCA    4I    9,1
MERCURIALI    ELENA    4I    8,6
ORSINI    GIACOMO    4I    8,3
PIVI    FRANCESCO    4I    8,6
RICCI    SABRINA    4I    8,8
 

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Commenti

Notizie di oggi

  • Cronaca

    Notte da far west: prima un muro di fuoco per bloccare la strada, poi l'assalto al distributore

  • Cronaca

    Il destino dell'ex 'Tendicollo Universal': il vasto edificio del centro sarà demolito e ricostruito

  • Cronaca

    Liceo Scientifico, una vacanza oltre l'8 per 285 studenti: l'elenco dei bravissimi

  • Eventi

    Festa Artusiana, gli appuntamenti di domenica: è il D-Day dei Premi Marietta

I più letti della settimana

  • Arriva l'eclissi di luna più lunga del secolo: Terra al "buio" per quasi due ore

  • Arriva la rinfrescata temporalesca: "Possibili grandinate con raffiche di vento"

  • Notte da far west: prima un muro di fuoco per bloccare la strada, poi l'assalto al distributore

  • Liceo Scientifico, i bocciati sono 40. Sui banchi della maturità saranno in 193

  • Ancora uno schianto sulla SS67, centauro 38enne in gravi condizioni

  • Scomparso da sabato, ricerche con sistemi infrarossi per gli elicotteri dell'Esercito

Torna su
ForlìToday è in caricamento