I nomi più gettonati a Forlì per i bebè nati nel 2018? Leonardo e Sofia

Quali sono stati i nomi più gettonati del 2018? Una consueta indagini all'Anagrafe del Comune di Forlì indica che nell'anno appena passato il nome più in voga tra i bebè appena nati è stato Leonardo, con ben 19 bambini e Sofia scelto per 15 bambine. Scorrendo la classifica dei maschetti il secondo nome più preferito è stato Alessandro, con 17 neonati, Diego in terza posizione con 13 e Lorenzo in quarta con 11. A Seguire Alessio, Riccardo, Andrea, Filippo, Nicolò, Francesco e Luca. A Forlì 7-9 bambini hanno ricevuto dai genitori questi nomi nel corso del 2018. Ed ancora: in ordine decrescente: Christian, Enea, Giacomo, Mattia, Michele, Tommaso, Cesare, Matteo, Pietro e Samuel, 5-6 bambini nati del 2018 portano questi nomi.

Tra le bambine, al secondo posto c'è Aurora, dato per 12 volte a un nuovo nato del 2018, nome seguito da Bianca (12), Nicole (11), Adele (10), Ginevra (9), Greta (9), Mia (9), Emma (8), Rebecca (8), Caterina (6), Giorgia (6), Giulia (6), Martina (6), e a seguire Beatrice, Chiara, Elena, Matilde, Sara.

Nel dati resi noti dall'assessore al Welfare Raoul Mosconi anche qualche dato sugli anziani. Gli ultracentenari al 1 gennaio sono 36, di cui 8 con 105 anni e più. Nel 2019, sulla carta, 36 persone sono in lizza per diventare "centenari". La più vecchia di Forlì ha 112 anni e ne compirà 113 il 3 marzo prossimo.